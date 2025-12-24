Vídeo mostra fúria de motociclista que partiu para cima de idoso no trânsito de Anápolis

Por dois minutos, homem chutou, quebrou retrovisor e tentou tirar motorista de 63 anos à força do carro na Avenida Universitária

Natália Sezil - 24 de dezembro de 2025

Imagens mostram quando motociclista xinga e agride idoso em trânsito de Anápolis. (Foto: Arquivo pessoal)

Novas imagens cedidas ao Portal 6 mostram o momento em que um motociclista, ainda no identificado, “parte para cima” de um motorista na Avenida Universitária, em Anápolis. O caso aconteceu na última segunda-feira (22) e já havia sido repercutido pela reportagem.

A situação teria começado após uma suposta “fechada” no trânsito, que o idoso, de 63 anos, relatou sequer ter notado. Ele tentava estacionar para procurar autopeças em um comércio quando foi surpreendido pelo homem.

O vídeo exibe quando o motorista se aproxima, com o carro na faixa à direita. O motociclista vem atrás, pela esquerda, acelera e fica ao lado do veículo. Assim que o ultrapassa, ele para em frente à faixa de pedestres e decide “tirar satisfação”.

Pelos próximos dois minutos, o homem tenta agredir o idoso. Ele para a moto ao lado do carro, fazendo com que outros motoristas precisem mudar de faixa para desviar e seguir caminho.

O idoso tenta abrir a porta para se defender, mas o motociclista empurra de volta. A vítima já havia relatado esse momento: “Eu caí para trás dentro do carro”.

O homem continua os ataques, gesticulando e chutando o veículo. Segundo o motorista, a lataria ficou amassada, e o retrovisor foi quebrado. Desabafou: “Pela ferocidade que ele estava falando, gritando, parece que queria matar, não machucar”.

Em seguida, o motociclista tira o capacete, abre a porta do automóvel e parece puxar a vítima. Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível perceber que ele só resolve ir embora quando uma testemunha intervém.

Caso a situação tenha sido formalmente registrada na delegacia, a Polícia Civil (PC) fica responsável por tomar as medidas cabíveis, tais quais identificar o suspeito.

