Motorista de caminhonete faz conversão proibida, atropela motociclista e depois foge, em Anápolis

Vítima, que estava voltando do trabalho quando acidente aconteceu, quebrou a costela

Natália Sezil - 06 de dezembro de 2025

Vídeo registrou quando motorista de caminhonete atropela motociclista em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O motorista de uma caminhonete atropelou um motociclista, não identificado, ao fazer uma conversão proibida na Avenida Presidente José Sarney, no Parque das Nações, em Anápolis.

O acidente aconteceu na última terça-feira (02) e foi registrada por câmeras de segurança. A vítima voltava do trabalho quando foi atingida.

O vídeo, gravado de um estabelecimento na Rua Inglaterra, mostra os dois veículos ao fundo da imagem.

É possível ver que o motociclista segue reto na avenida, mais à esquerda da pista. A caminhonete, modelo Chevrolet S10 branca, está à direita e decide fazer uma conversão.

Ao tentar o “retorno” à esquerda, para continuar seguindo no sentido contrário da Avenida José Sarney, o motorista atinge o outro condutor. Ele foge em seguida.

Diversas testemunhas são vistas correndo para socorrer a vítima, que quebrou a costela. Lesionado e cuidando de duas crianças pequenas, ele conta que não conseguiu achar o suspeito para ter ajuda nos medicamentos.

Caso a situação tenha sido formalmente registrada, a Polícia Civil (PC) fica responsável por apurar a dinâmica do ocorrido e tomar as devidas providências.

