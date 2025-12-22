Idoso é agredido com capacetadas no dia do aniversário após “fechada” no trânsito: “parecia que queria matar”

Ele alegou ao Portal 6 que não conseguiu se defender, após abordagem repentina de motociclista

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2025

Avenida Universitária, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Um motociclista, não identificado, causou confusão após levar uma suposta “fechada” no trânsito, na tarde desta segunda-feira (22), em Anápolis.

O caso teria acontecido na Avenida Universitária, região Norte da cidade, onde um motorista, de 63 anos, havia ido atrás de uma loja de autopeças bem no dia do aniversário.

O condutor contou ao Portal 6 que não notou a “fechada”, mas defendeu que isso não justificava a forma como foi abordado pelo outro envolvido.

“Quando estacionei, parou uma moto do meu lado e o cara estava xingando, bravo, perguntando se eu não respeito ninguém”, explicou.

Ele detalhou que o homem começou a tentar atingi-lo com o capacete, conseguindo acertar os ataques e causando lesões na boca e na cabeça do motorista.

“Tentei abrir a porta para sair, para poder me defender, só que ele não deixou. Na hora que abri a porta, ele fechou de volta, e eu caí para trás dentro do carro”.

Quando o vidro foi fechado, o motociclista teria começado a chutar o carro, amassando a lataria e quebrando o retrovisor. O motorista desabafou: “Pela ferocidade que ele estava falando, gritando, parece que ele queria matar, não machucar”.

A confusão só teria terminado quando uma testemunha interviu e pediu que o motociclista fosse embora, porque não estava machucado.

O idoso contou que ainda não registrou o caso na delegacia, mas que pretende formalizar a denúncia nesta terça-feira (23). A partir daí, as autoridades ficam responsáveis pelas medidas cabíveis.

