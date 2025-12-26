Como limpar a resistência da air fryer do jeito certo, segundo técnicos

Gordura acumulada na parte de cima do aparelho pode causar fumaça, cheiro forte e até falhas; veja o passo a passo seguro para limpar sem danificar

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Solange Faria)

Ela não aparece no prato, mas muda completamente o sabor do que vai para a mesa. A resistência da air fryer — aquela parte no alto do aparelho, perto da ventoinha — é uma das campeãs em acumular gordura.

Quando fica suja, o resultado costuma ser imediato: cheiro forte de fritura, fumaça, manchas internas e até demora maior para aquecer, o que altera o ponto dos alimentos. E, em casos mais extremos, o acúmulo pode contribuir para mau funcionamento, consumo maior de energia e risco de problemas elétricos.

Por isso, técnicos costumam reforçar que limpar a resistência do jeito correto não é frescura: é cuidado básico para segurança e durabilidade.

Por que a resistência suja tão rápido?

A resistência é a peça que aquece o ar dentro da air fryer. Ela trabalha em temperatura alta e fica posicionada justamente na rota do ar quente, que sobe carregando respingos e partículas de comida.

Quando você prepara carnes, linguiças, empanados ou qualquer alimento mais gorduroso, essa “névoa” de gordura se deposita na parte superior e vai formando uma crosta escura com o tempo. Esse resíduo antigo é o que costuma gerar o cheiro persistente, além de deixar o aparelho com aparência manchada e desempenho pior.

Passo a passo: como limpar sem estragar

O ponto mais importante é simples: nada de água em excesso, nada de produtos agressivos e nenhuma esfregação forte. A resistência é um componente sensível, e a parte elétrica não pode ser molhada. Para fazer a limpeza correta, siga a lógica usada por técnicos: delicadeza e pouca umidade.

Comece sempre com a air fryer desligada da tomada e totalmente fria. Esse é o primeiro passo para evitar choque e queimaduras. Retire o cesto e a gaveta e lave essas peças separadamente com água morna e detergente neutro. Se tiver revestimento antiaderente, use apenas esponja macia para não riscar.

Com a parte removível fora, foque na região de cima. Em vez de borrifar água direto, use um pano de microfibra levemente umedecido (bem torcido) com água morna e detergente neutro. Passe com cuidado ao redor da resistência, sem forçar.

Se a sujeira estiver muito grudada e com crostas, existe um truque seguro: coloque um recipiente com água quente e algumas gotas de detergente dentro da gaveta, ligue o aparelho por 5 a 10 minutos e depois desligue. Quando esfriar novamente, o vapor terá amolecido a gordura, facilitando a remoção sem agressividade.

Para alcançar cantos estreitos, um pincel de cozinha ou uma escova de cerdas bem macias ajuda bastante, desde que esteja apenas levemente úmido e sem pressão. Finalize retirando qualquer resíduo de água e detergente com um pano seco ou bem torcido. O objetivo é não deixar gotículas perto da ventoinha.

Depois, deixe a air fryer aberta por alguns minutos para ventilar e secar naturalmente. Só religue quando tiver certeza de que está tudo seco.

O que usar — e o que nunca usar

Para a parte superior do aparelho, o básico resolve: detergente neutro diluído em água morna costuma dar conta da maior parte da gordura. Se precisar reforçar, uma pequena quantidade de vinagre branco diluído pode ser usada, sempre aplicada no pano (nunca direto na resistência) e bem espremida.

Já alguns produtos podem estragar o aparelho ou comprometer o revestimento interno. Técnicos orientam evitar saponáceos em pó, palha de aço, escovas metálicas, desengordurantes muito fortes, álcool em excesso, cloro e solventes agressivos. Esses itens podem riscar, corroer ou danificar a resistência — e isso reduz a vida útil do equipamento.

De quanto em quanto tempo limpar?

A frequência depende do uso. Se você usa air fryer quase todos os dias, especialmente com alimentos gordurosos, o ideal é fazer uma limpeza leve na parte interna a cada poucas utilizações e uma higienização mais caprichada semanalmente.

O aparelho costuma dar sinais claros quando passou do limite: cheiro forte de gordura antiga, fumaça excessiva quando liga e manchas escuras visíveis na região da resistência.

Hábitos que ajudam a sujar menos

Alguns cuidados simples fazem a resistência durar mais limpa. Evite encher demais o cesto, porque isso aumenta respingos internos. Seque alimentos muito úmidos antes de colocar no aparelho para reduzir vapor e sujeira.

Entre uma leva e outra, retire o excesso de gordura acumulada. E, se o manual permitir, use formas ou papel manteiga perfurado para reduzir contato direto de gordura com o interior.

No fim, limpar a resistência do jeito certo é o tipo de hábito que protege seu equipamento e melhora o resultado da comida. Quanto mais cedo você inclui isso na rotina, menos esforço terá depois — e menor a chance de transformar a air fryer em uma máquina de fumaça e cheiro de fritura antiga.

