O erro que muita gente comete no cardio e que impede de secar a barriga mais rápido

Prática comum nas academias pode limitar a queima de gordura abdominal e atrasar resultados

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Muita gente aposta no cardio como principal estratégia para perder barriga. No entanto, um erro bastante comum acaba freando os resultados, mesmo com treinos frequentes.

O principal problema é fazer cardio sempre no mesmo ritmo leve, por longos períodos. Caminhar devagar ou pedalar sem intensidade que eleve os batimentos até ajuda a gastar calorias. Porém, não estimula o corpo a queimar gordura de forma eficiente, especialmente na região abdominal.

Além disso, o organismo se adapta rapidamente. Com o tempo, o corpo passa a gastar menos energia para a mesma atividade. Assim, mesmo aumentando o tempo de treino, os resultados deixam de aparecer.

Outro erro frequente é ignorar o treino de força. Muitas pessoas acreditam que musculação atrapalha o emagrecimento. No entanto, acontece o contrário. O aumento de massa muscular acelera o metabolismo e favorece a queima de gordura, inclusive após o treino.

Além disso, fazer cardio em excesso pode elevar o nível de estresse do corpo. Com isso, há aumento do cortisol, hormônio que dificulta a perda de gordura abdominal. Portanto, mais tempo não significa mais resultado.

Especialistas indicam que o ideal é variar a estratégia. O cardio intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, costuma ser mais eficaz. Ele alterna momentos intensos com pausas curtas. Assim, o corpo continua queimando calorias mesmo após o treino.

Outro ponto essencial é o déficit calórico. Sem ajuste na alimentação, o cardio sozinho não faz milagres. Mesmo treinando todos os dias, consumir mais calorias do que gasta impede a redução da barriga.

Além disso, a qualidade do sono influencia diretamente os resultados. Dormir mal prejudica hormônios ligados ao apetite e à queima de gordura. Por isso, treino, alimentação e descanso precisam caminhar juntos.

Por fim, secar a barriga exige estratégia. Variar o cardio, incluir musculação e cuidar da rotina faz toda a diferença. Assim, o esforço rende mais e os resultados aparecem de forma consistente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!