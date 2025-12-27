Cerimônia de despedida de policial morto em acidente na GO-164 é acompanhada por dezenas de viaturas e emociona

Sepultamento foi realizado seguindo ritos militares e acompanhado pelos entes queridos de Renato e companheiros de farda

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2025

Velório de policial que morreu em acidente na GO-147 foi acompanhado por diversos militares. (Foto: Reprodução)

A morte de três policiais militares, em um trágico acidente automobilístico no final da tarde desta quinta-feira (25), na GO-164, gerou forte comoção e homenagens nos últimos dias. Uma delas, que chamou a atenção, foi o cortejo fúnebre de Renato da Silva Duarte, de 32 anos.

Conforme apurado pelo Portal 6, o soldado foi enterrado nesta sexta-feira (26) em Luziânia, em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos, além de integrantes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver uma fila com diversos veículos das forças de segurança acompanhando o transporte do corpo até o cemitério.

O sepultamento do corpo foi realizado seguindo os ritos militares e observado por dezenas de pessoas, dentre os entes queridos de Renato e os companheiros de farda.

Além dele, também morreram os soldados João Paulo Marim Guimarães e Robson Luiz Fortuna Filho. Este último morreu junto da esposa, a professora Cybelle Ferreira Oliveira, com a qual planejava ter o primeiro filho.

Por fim, também morreu um idoso, Valdelan da Silva Ferreira, de 77 anos, que estava na caminhonete que colidiu com o Chevrolet Prisma no qual estava os três militares e a educadora.

