Geração Z rejeita a cerveja e adota hábito praticado por Steve Jobs anos atrás

Um hábito antigo está redefinindo o que significa festa, amizade e presença real hoje para essa nova leva comunidade antenada

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Uma geração inteira parece estar virando a página de tradições antigas de festa e consumo de álcool e esse novo movimento tem chamado a atenção.

Isso porque os jovens da Geração Z, os nascidos entre meados da década de 1990 e início dos anos 2010, estão cada vez mais optando por ficarem sóbrios ou reduzirem drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas, abraçando estilos de vida que priorizam bem-estar físico e mental sobre a euforia momentânea de uma bebida.

Essa mudança vem sendo documentada em pesquisas no Brasil e no exterior e refletindo uma transformação cultural profunda no modo como os jovens encaram a diversão, o convívio social e sua própria saúde.

Pesquisas realizadas no Brasil apontam que cerca de 55% dos jovens da Geração Z não consomem bebidas alcoólicas regularmente, e muitos dos que ainda bebem planejam reduzir esse hábito em curto prazo.

Esse movimento ganhou um nome carregado de significado: “sober curious” ou “curiosos pela sobriedade”, em que o foco não é renunciar à vida social, mas escolher experiências mais equilibradas e com menos riscos à saúde.

Curiosamente, essa atitude dos jovens ecoa o comportamento de um dos maiores nomes da tecnologia: Steve Jobs. Biografias do cofundador da Apple destacam que Jobs evitava álcool e outras substâncias que pudessem prejudicar sua clareza mental e foco profissional.

Para ele, manter controle sobre a mente e corpo fazia parte da busca por excelência em tudo o que fazia, uma filosofia que ressoa hoje com muitos jovens que veem valor em viver cada momento com atenção plena e consciência.

Os especialistas em comportamento social pontuam que essa rejeição ao álcool entre a Geração Z decorre de uma combinação de fatores: maior consciência sobre os impactos do álcool na saúde física e mental, influência de grupos e comunidades online que promovem escolhas saudáveis e a busca por atividades que não se baseiam no consumo de bebidas alcoólicas para diversão.

Alguns estudos internacionais sugerem que essa tendência pode representar uma mudança generacional duradoura, ainda que existam variações regionais e culturais nos hábitos de consumo. De acordo com um relatório da World Finance, a Geração Z bebe, em média, 20% menos que a geração Y.

Essa redefinição de hábitos também tem impactos econômicos e sociais. Marcas e estabelecimentos estão respondendo com ofertas ampliadas de bebidas sem álcool e eventos que valorizam experiências além do tradicional “bar com bebida”.

Para muitos, a sobriedade não significa menos vida social, mas uma vida mais consciente, um princípio que, décadas atrás, já estava presente na filosofia de vida de figuras como Steve Jobs.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!