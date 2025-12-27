Homem é internado em estado grave no Hugo após ser espancado com madeira cheia de pregos

Testemunhas relataram que agressão teria sido motivada por uma acusação de que vítima teria agredido esposa

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

O homem foi localizado inconsciente por volta das 21h e foi encaminhado ao Hugo. (Foto: Reprodução)

Um homem de 43 anos foi encontrado gravemente ferido dentro de uma casa abandonada, no Setor Vila Bandeirantes, em Goiânia, após ser brutalmente espancado na noite de Natal. Ele permanece internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

A vítima foi encontrada inconsciente por volta das 21h, com ferimentos na cabeça, rosto inchado, perda dos dentes frontais e diversas lesões pelo corpo.

Os responsáveis pelo ataque teriam utilizado um pedaço de madeira com vários pregos para agredir o homem, provocando ferimentos principalmente na cabeça e nas mãos.

Diante da gravidade, ele foi levado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo Mundo e, em seguida, transferido para o Hugo

Testemunhas relataram que a agressão teria sido motivada por uma acusação de que o homem teria espancado a esposa.

No entanto, familiares da mulher apontaram que ela teria sofrido uma queda da escada, sofrendo ferimentos no nariz.

Os suspeitos ainda não foram identificados. O caso é investigado como tentativa de homicídio, e a Polícia Civil (PC) apura as circunstâncias da agressão.

