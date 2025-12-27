PF cumpre mandados de prisão em Goiás contra investigados por plano de golpe de Estado

Medidas ocorrem um dia após Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, ser preso no Paraguai

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura e agentes da Polícia Federal em ação (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã deste sábado (27), mandados de prisão domiciliar contra investigados pelo plano de golpe de estado no Brasil. Goiás estava entre os estados onde as medidas foram efetuadas.

Ao todo, foram expedidos dez mandados de prisão domiciliar, todos com imposição do uso de tornozeleira eletrônica, após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fora de Goiás, as ordens foram cumpridas no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal.

Em parte das diligências, a Polícia Federal contou com o apoio do Exército Brasileiro.

Além da restrição de liberdade, os investigados estão proibidos de utilizar redes sociais, manter contato com outros alvos das ações penais e receber visitas.

Também foi determinada a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e outras restrições previstas na decisão judicial.

As medidas foram cumpridas um dia após Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, ser preso no Paraguai. Ele era um dos investigados pela trama golpista e foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão.

