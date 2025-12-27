Tempestades e trovões em Anápolis marcam trégua após onda de calor insuportável

Há dias o estado enfrenta temperaturas acima da média e previsão é que cenário se mantenha ao menos até segunda-feira (29)

Davi Galvão - 27 de dezembro de 2025

Tempestade marcou trégua ante onda de forte calor(Foto: Davi Galvão)

Após dias de calor intenso, a chuva finalmente deu as caras em Anápolis na noite deste sábado (27), trazendo um conforto merecido após dias tão quentes, na forma de uma tempestade.

Registros enviados ao Portal 6 mostram os momentos finais da precipitação nos bairros Jundiaí, Centro e Vila Santa Isabel.

Uma das filmagens, inclusive, capturou alguns dos raios que também marcaram presença ao longo da tarde.

Em tempo

Anápolis e o estado de Goiás como um todo têm enfrentado dias de calor intenso recentemente, com o pico na cidade oscilado entre 31°C e 32°C nos últimos três dias.

Oficialmente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de onda de calor para áreas do Centro-Oeste e Sudeste neste final de ano.

O “núcleo” da onda de calor afetou mais severamente o extremo sul de Goiás, com municípios registrando temperaturas entre 33º C e 35 º C nesta sexta-feira (26).

A expectativa é que os altos números nos termômetros persistam até segunda-feira (29).

Conforme dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), este domingo (27) também deve ser de chuvas em Anápolis, com expectativa de 2 mm de precipitação, especialmente ao longo da manhã e da tarde.

