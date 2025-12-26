Meteorologia prevê onda de calor e tempestades para Goiás no final de semana; veja previsão completa

Condição é decorrente da atuação de um bloqueio atmosférico na região Sudeste do Brasil

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2025

Chuva em Anápolis. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que o próximo sábado (27) deve ser marcado por calor e tempestades.

Conforme o instituto, a condição é decorrente da atuação de um bloqueio atmosférico na região Sudeste do Brasil, que ainda tende a dificultar a passagem de frentes frias mais organizadas e, consequentemente, a ocorrência de chuvas amplas e persistentes no estado.

Ainda assim, o transporte de umidade da região Norte em direção ao Centro-Oeste, combinado ao forte aquecimento diurno típico do verão, favorece a formação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva irregulares em diferentes regiões goianas.

Na região Oeste, a previsão é de volume de chuva em torno de 12 mm e temperaturas máximas de até 35 °C. A área abrange municípios como Cidade de Goiás, Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga, Petrolina de Goiás e outros.

Com a mesma temperatura máxima, a região Norte apresenta expectativa de 10 mm de chuva. O território inclui os municípios de Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina.

Panorama semelhante é previsto para a região Sudoeste, que engloba cidades como Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna, Montividiu, Paraúna, Maurilândia, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Perolândia, Castelândia, Gouvelândia, Portelândia, Itajá e Itarumã.

O mesmo é esperado na região Sul, que reúne municípios como Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis.

Já a região Leste, onde estão Posse, Alvorada do Norte, Iaciara, Guarani de Goiás, Simolândia, Mambaí, Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Flores de Goiás, Sítio d’Abadia, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás, deve registrar volume de chuva de cerca de 08 mm e temperaturas máximas de 33 °C.

Por fim, a região Central deve ter temperatura máxima de 34 °C e volume de chuva estimado em 10 mm. A área inclui Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás.

