6 hábitos que podem prejudicar seu relacionamento e você deve evitar

Pequenas atitudes repetidas no dia a dia podem desgastar a confiança e a conexão do casal sem que ninguém perceba

Isabella Valverde - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Nem sempre um relacionamento termina por causa de uma grande traição, briga grave ou falta de amor. Na maioria das vezes, o desgaste acontece aos poucos, alimentado por hábitos que parecem inofensivos, mas vão minando o respeito, a intimidade e a parceria.

O problema é que, quando esses comportamentos viram rotina, é comum que o casal só perceba o estrago quando a relação já está fria ou cheia de ressentimentos.

Por isso, identificar atitudes que atrapalham a convivência é um passo importante para fortalecer a vida a dois e evitar crises desnecessárias.

1. Falta de comunicação clara

O primeiro hábito é a falta de comunicação clara. Muitas pessoas acreditam que o parceiro deveria “adivinhar” sentimentos, desejos e incômodos, mas isso raramente funciona.

Guardar tudo para si, responder com ironias ou simplesmente fingir que está tudo bem cria um ambiente de distância e insegurança.

A comunicação é essencial para manter o vínculo saudável, e isso inclui saber conversar sobre assuntos difíceis sem ataques, gritos ou sarcasmo.

Quando o casal deixa de se expressar com honestidade, a relação passa a ser construída em suposições — e suposições costumam gerar conflitos.

2. Criticar o parceiro o tempo todo

O segundo hábito que prejudica a relação é criticar o parceiro o tempo todo. Reclamar de cada detalhe, apontar erros e fazer comentários negativos constantes cria um clima de tensão e desmotivação.

Mesmo que a intenção seja “melhorar” a pessoa, o excesso de críticas gera sentimento de inadequação e pode levar o outro a se fechar emocionalmente.

Um relacionamento saudável precisa de elogios, reconhecimento e incentivo. Se o casal só aponta defeitos, a convivência vira uma competição silenciosa em vez de uma parceria.

3. Comparar o relacionamento com outras pessoas

O terceiro hábito é comparar o relacionamento com outras pessoas, especialmente em redes sociais.

Ver casais aparentemente perfeitos na internet e usar isso como régua para medir a própria relação pode ser um grande problema. Cada casal tem sua realidade, seu jeito de demonstrar carinho e seus desafios.

Quando uma pessoa vive fazendo comparações, cria frustração e expectativas irreais, além de diminuir o que existe de bom na relação. Relação não é vitrine, e o que aparece online raramente mostra o lado difícil de qualquer história.

4. Deixar a rotina engolir o romance

O quarto hábito é deixar a rotina engolir o romance. Com trabalho, casa, filhos e preocupações, é comum que o casal entre no modo automático e pare de investir em momentos de qualidade. Só que relacionamento também precisa de cuidado diário.

Quando o casal não conversa, não sai junto, não tem intimidade e não demonstra afeto, o vínculo enfraquece. Não significa que precisa gastar muito ou fazer grandes surpresas, mas sim manter pequenos gestos: um elogio, uma mensagem carinhosa, um tempo para estar junto sem distrações.

5. Usar o celular como barreira

O quinto hábito que destrói a conexão é usar o celular como barreira. Pode parecer exagero, mas a dependência do celular está entre os principais motivos de reclamação em muitos relacionamentos.

Estar junto fisicamente e ausente mentalmente, sempre com a atenção no telefone, gera sensação de desinteresse e abandono emocional. Quando um dos dois sente que está competindo com uma tela por atenção, a frustração cresce.

Reservar momentos sem celular, especialmente durante refeições e conversas importantes, ajuda a fortalecer a presença e a conexão do casal.

6. Acumular mágoas e jogar o passado na cara

O sexto hábito é acumular mágoas e jogar coisas do passado na cara. Discussões acontecem, mas quando o casal vive reabrindo feridas antigas, a relação se torna pesada e desgastante.

Isso impede que o problema seja resolvido e cria uma sensação de que nada é perdoado de verdade. Em vez de discutir a situação atual, a briga vira um “dossiê” de erros passados.

Aprender a resolver conflitos no tempo certo, pedir desculpas quando necessário e realmente seguir em frente é fundamental para que o relacionamento não vire um campo minado.

Como evitar esses hábitos e fortalecer a relação

Evitar esses hábitos não significa que a relação será perfeita ou sem problemas, mas aumenta muito as chances de um relacionamento mais leve, respeitoso e duradouro.

O amor não se sustenta apenas com sentimento: ele também é feito de atitudes. E muitas vezes, mudar pequenos comportamentos pode salvar algo grande antes que seja tarde.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!