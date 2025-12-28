O item que atrai amor e prosperidade para o casal, segundo o feng shui

Símbolo tradicional da filosofia chinesa é usado há séculos para fortalecer vínculos, harmonia e abundância na vida a dois

Isabella Valverde - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

No feng shui, alguns objetos são considerados verdadeiros ativadores de energia. Eles não funcionam como amuletos mágicos, mas como símbolos que reforçam intenções, equilíbrio emocional e conexão entre as pessoas que compartilham o mesmo espaço.

Quando o assunto é relacionamento, especialistas da prática afirmam que o ambiente influencia diretamente a forma como o casal se comunica, convive e cresce junto. Por isso, certos itens são usados para estimular amor, fidelidade e prosperidade conjunta.

Entre esses símbolos, um detalhe chama atenção: ele nunca deve aparecer sozinho. A ideia central é representar parceria, união e caminhada lado a lado. Além disso, o objeto costuma ser posicionado no quarto ou em áreas ligadas à vida íntima do casal.

Segundo o feng shui tradicional, esse símbolo também está associado à estabilidade emocional e ao crescimento material quando o relacionamento está alinhado. Ou seja, amor e prosperidade caminham juntos.

É nesse ponto que entram os patos-mandarim, considerados um dos símbolos mais poderosos do feng shui para relacionamentos. Na cultura chinesa, eles representam fidelidade, pois permanecem juntos por toda a vida.

Os patos-mandarim devem ser colocados sempre em par, nunca separados. O ideal é posicioná-los no quarto do casal ou no canto do relacionamento da casa, conhecido como setor sudoeste, segundo o baguá do feng shui.

Além do simbolismo afetivo, a tradição acredita que, quando o casal está em harmonia, a prosperidade flui com mais facilidade. Por isso, os patos também são associados ao crescimento financeiro compartilhado.

Especialistas orientam que o objeto seja escolhido com cuidado. Ele pode ser feito de cerâmica, madeira ou pedra, desde que transmita sensação de carinho e conexão. O mais importante é a intenção colocada ao posicioná-lo.

Outro detalhe essencial é manter o ambiente organizado. No feng shui, nenhum símbolo funciona em espaços carregados de bagunça ou energia estagnada.

Assim, para quem busca fortalecer o amor e atrair prosperidade na vida a dois, os patos-mandarim seguem como um dos itens mais tradicionais e respeitados dentro do feng shui, unindo simbolismo, intenção e equilíbrio emocional.

