Identificado motociclista que morreu em gravíssimo acidente na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis

Vítima atuava em empresa farmacêutica e deixa três filhos

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

Imagem mostra motociclista Maycol Frankye. (Foto: Redes sociais)

Foi identificado como Maycol Frankye o motociclista que morreu após um grave acidente na BR-414, nas proximidades da Base Aérea de Anápolis, na manhã deste domingo (28).

Casado e pai de três filhos, a vítima atuava como gerente distrital em uma empresa farmacêutica. Nas redes sociais, ele se definia como “motociclista e apaixonado por carros”.

Conforme noticiado anteriormente pelo Portal 6, devido ao impacto, a parte frontal do Volkswagen Gol ficou completamente destruída.

Assim como Maycol, o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou uma passageira que estava presa às ferragens.

Ela foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC) para apurar as circunstâncias do acidente.

