Duas pessoas morrem e uma fica em estado gravíssimo após acidente na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis

Motoristas que passam pela região enfrentam engarrafamento enquanto Corpo de Bombeiros realiza o resgate

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Carro ficou destruído após acidente. (Foto: @ericsonn)

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas vítimas fatais e uma ferida no final da manhã deste domingo (28), na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis.

A colisão fez com que o trânsito parasse. Por isso, quem passa pelo local enfrenta um longo engarrafamento. Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que o congestionamento já se estende por vários metros.

O carro envolvido foi um modelo Volkswagen Gol. Ele teve a frente totalmente destruída, e o motorista não resistiu. O ocupante da moto também foi a óbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a passageira do carro do meio das ferragens. Ela foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.

