Duas pessoas morrem e uma fica em estado gravíssimo após acidente na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis
Motoristas que passam pela região enfrentam engarrafamento enquanto Corpo de Bombeiros realiza o resgate
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas vítimas fatais e uma ferida no final da manhã deste domingo (28), na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis.
A colisão fez com que o trânsito parasse. Por isso, quem passa pelo local enfrenta um longo engarrafamento. Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que o congestionamento já se estende por vários metros.
O carro envolvido foi um modelo Volkswagen Gol. Ele teve a frente totalmente destruída, e o motorista não resistiu. O ocupante da moto também foi a óbito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a passageira do carro do meio das ferragens. Ela foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.
