Duas pessoas morrem e uma fica em estado gravíssimo após acidente na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis

Motoristas que passam pela região enfrentam engarrafamento enquanto Corpo de Bombeiros realiza o resgate

Natália Sezil Natália Sezil -
Carro ficou destruído após acidente.
Carro ficou destruído após acidente. (Foto: @ericsonn)

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas vítimas fatais e uma ferida no final da manhã deste domingo (28), na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis.

A colisão fez com que o trânsito parasse. Por isso, quem passa pelo local enfrenta um longo engarrafamento. Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que o congestionamento já se estende por vários metros.

O carro envolvido foi um modelo Volkswagen Gol. Ele teve a frente totalmente destruída, e o motorista não resistiu. O ocupante da moto também foi a óbito.

Leia também

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a passageira do carro do meio das ferragens. Ela foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias