Não é panela de alumínio, nem de barro: a nova queridinha das cozinhas que conserva melhor o sabor dos alimentos e cozinha mais rápido
Material ganhou espaço por não reagir com os alimentos, manter o calor estável e facilitar o preparo no dia a dia
Por muito tempo, panelas de alumínio e de barro dominaram as cozinhas brasileiras. No entanto, um outro tipo de panela vem conquistando espaço entre quem busca mais saúde, sabor e praticidade: a panela de cerâmica.
A principal diferença está no comportamento do calor. A cerâmica aquece de forma gradual e distribui a temperatura de maneira uniforme, o que reduz pontos de queima e evita que o alimento cozinhe mais de um lado do que do outro.
Outro fator que chama atenção é a preservação do sabor. Diferente de alguns materiais metálicos, a cerâmica não reage com ingredientes ácidos, como tomate, vinagre ou limão. Isso ajuda a manter o gosto original das receitas.
Além disso, o material mantém o calor por mais tempo. Com isso, é possível cozinhar em fogo mais baixo, economizando gás e evitando o ressecamento dos alimentos.
A panela de cerâmica também se destaca pela superfície naturalmente antiaderente, o que reduz o uso de óleo e facilita a limpeza após o preparo. Esse ponto agrada especialmente quem cozinha com frequência.
Especialistas em alimentação destacam ainda que a cerâmica não libera resíduos químicos durante o aquecimento, tornando-se uma opção mais segura para o uso diário.
Apesar das vantagens, o cuidado principal é evitar choques térmicos, como levar a panela quente diretamente à água fria, o que pode causar trincas.
Assim, longe do alumínio e do barro, as panelas de cerâmica vêm se consolidando como a nova queridinha das cozinhas, unindo sabor, segurança e praticidade no preparo das refeições.
