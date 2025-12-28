Nova solução barata para espantar insetos promete substituir o mosquiteiro

Alternativa barata e discreta barra mosquitos sem bloquear luz e podem ser instaladas em minutos

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Por muitos anos, o mosquiteiro foi quase um “item obrigatório” em casas de regiões quentes e úmidas: instalado nas janelas, ele virava a barreira clássica contra pernilongos e outros insetos que insistem em entrar no fim do dia.

Só que, aos poucos, esse modelo tradicional vem perdendo espaço — não porque deixou de funcionar, mas porque surgiu uma alternativa mais discreta, mais barata e com um visual que combina melhor com a casa.

A novidade que tem ganhado popularidade são as cortinas de rede translúcida, feitas com tecido fino e vazado, mas com uma trama suficientemente fechada para impedir a passagem de mosquitos.

Em vez de telas fixas e estruturas sob medida, o material funciona como uma cortina comum: cai leve, não pesa no ambiente e ainda permite luz natural e circulação de ar, um ponto que muita gente critica nos mosquiteiros tradicionais.

O sucesso dessa solução não vem só da função prática. A estética tem contado muito na escolha. Essas cortinas lembram renda ou voal, então entram na decoração sem aquele aspecto técnico ou improvisado das telas convencionais.

Além disso, como dispensam estruturas fixas, trilhos complexos ou instalação especializada, o custo final costuma ser bem menor — especialmente quando comparado às telas mosquiteiras feitas sob medida.

Outro motivo para o “boom” é a facilidade. A maioria dos modelos pode ser colocada em poucos minutos, com varão simples, velcro ou trilhos adesivos, sem necessidade de perfurar parede ou chamar alguém para instalar.

E não é só para janelas: as cortinas de rede têm aparecido em portas que dão para áreas externas, em varandas e sacadas, e até ao redor de camas como proteção noturna — o que torna o item uma opção versátil, tanto para apartamentos pequenos quanto para casas térreas.

Há ainda um bônus que muita gente busca: privacidade sem escurecer o ambiente. Durante o dia, a rede ajuda a deixar o interior menos visível de fora, mas sem bloquear a claridade.

À noite, esse efeito muda conforme a intensidade da luz dentro da casa — de forma parecida com o que já acontece com cortinas leves tradicionais.

Mesmo com a tendência, especialistas em controle ambiental lembram que o mosquiteiro tradicional continua sendo uma das formas mais eficazes de bloquear insetos, especialmente em áreas com grande presença de mosquitos transmissores de doenças, como o Aedes aegypti.

Ainda assim, a combinação de praticidade, custo menor e apelo visual tem levado muitas famílias a preferirem uma solução mais flexível, sem abrir mão da proteção.

E vale o alerta: trocar o mosquiteiro por uma alternativa moderna não elimina cuidados básicos.

Barreiras físicas ajudam, mas controlar mosquitos dentro de casa ainda depende de medidas simples como manter o ambiente limpo e reduzir possíveis focos — principalmente em épocas de maior infestação.

A expectativa é que as cortinas de rede se tornem cada vez mais comuns, principalmente em áreas urbanas, onde funcionalidade e estética caminham juntas — e onde ninguém quer escolher entre casa ventilada e casa livre de insetos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!