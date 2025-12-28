Outdoor com homenagem inusitada chama atenção de moradores do Setor Sul, em Goiânia

Na imagem, são exibidas duas fotos do artista, além de mensagens de felicitação

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

Imagem mostra outdoor em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um outdoor fixado na Rua 94, no Setor Sul, em Goiânia, tem despertado a atenção de motoristas e moradores da região devido ao anúncio inusitado feito por fãs do gênero musical K-pop.

Em registro enviado ao Portal 6, é possível ver uma homenagem ao aniversário do cantor e dançarino Kim Taehyung, celebrado na terça-feira (30).

Na imagem, são exibidas duas fotos do artista, além de mensagens de felicitação em inglês, coreano e português, bem como o nome de todos os envolvidos na confecção do outdoor.

Vale destacar que Kim, também conhecido como V, atua também como compositor e é um dos integrantes do fenômeno global sul-coreano BTS.

O artista, inclusive, já participou do dorama Hwarang: The Beginning, disponível na Netflix, que retrata a vida de um rei.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!