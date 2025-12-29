Arroz bem soltinho: técnica simples usada em restaurantes faz toda a diferença no preparo

Ingrediente comum na cozinha ajuda a deixar os grãos separados, macios e com aparência profissional

Ruan Monyel - 29 de dezembro de 2025

Técnica dos chefs pra fazer um arroz soltinho e delicioso (Foto: Reprodução)

Quem prepara arroz com frequência sabe que o ponto ideal nem sempre é fácil de alcançar. Às vezes, ele passa do ponto, fica empapado ou perde aquela textura soltinha que lembra comida de restaurante.

No entanto, cozinheiros profissionais usam um truque simples, quase imperceptível, que muda completamente o resultado final. E o melhor: o ingrediente já está na sua cozinha.

O segredo está em algumas gotas de limão adicionadas durante o preparo. A técnica é antiga, discreta e bastante usada em restaurantes para manter os grãos soltos e visualmente mais bonitos.

O ácido do limão atua diretamente no amido do arroz. Assim, ele reduz a liberação excessiva durante o cozimento, evitando que os grãos se quebrem ou se grudem uns nos outros.

Para usar a técnica corretamente, o processo é simples. Depois de refogar o arroz normalmente, adicionar a água e acertar o sal, basta pingar duas a três gotas de limão antes de tampar a panela.

O limão não deixa gosto perceptível no arroz. Pelo contrário, ele apenas atua na textura, mantendo os grãos firmes, claros e separados.

Além disso, o método funciona tanto para arroz branco quanto para arroz parboilizado. Em pequenas quantidades, também pode ser usado em arroz integral, respeitando o tempo maior de cozimento.

Por fim, essa técnica ajuda a padronizar o preparo, especialmente quando o arroz será servido em grandes quantidades. Um detalhe simples, mas que transforma o prato e aproxima o resultado do padrão profissional.

