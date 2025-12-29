Fruta suculenta ganha destaque por ajudar na pressão e na saúde do coração

Rica em antioxidantes, fibras, vitamina C e potássio, a fruta ajuda a proteger os vasos, reduzir o LDL e favorecer uma circulação mais saudável

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Ela cai do pé, perfuma o quintal e costuma virar apenas lembrança de infância — ou desperdício no chão. O jambo, principalmente o vermelho, é um daqueles tesouros típicos do Brasil que muita gente ignora sem imaginar o quanto ele pode ser valioso para o corpo.

Suculento, de sabor floral e presença comum nesta época do ano, ele vem chamando atenção por um motivo bem além do gosto: seus compostos naturais ajudam a proteger os vasos sanguíneos, reduzir o colesterol ruim e favorecer uma circulação mais saudável.

A força do jambo está nos antioxidantes. Flavonoides e antocianinas, substâncias presentes na fruta, atuam como um escudo contra os radicais livres, diminuindo o desgaste causado pela oxidação das células.

Esse efeito é especialmente importante para a saúde cardiovascular, porque auxilia na preservação das paredes dos vasos, reduzindo o risco de endurecimento e obstruções ao longo do tempo — problemas que podem abrir caminho para infartos e outras complicações.

Além disso, esses compostos também ajudam a conter processos inflamatórios silenciosos, que vão atacando o sistema vascular de forma gradual, sem dar sinais imediatos.

Outro ponto que coloca o jambo em evidência é sua presença de fibras solúveis, que influenciam diretamente no controle do colesterol.

Elas diminuem a absorção de gorduras no intestino e favorecem o equilíbrio do perfil lipídico, ajudando a reduzir o LDL, conhecido como colesterol ruim, e beneficiando o HDL, considerado o bom.

Esse tipo de fibra ainda melhora o funcionamento intestinal, contribui para o controle glicêmico e aumenta a sensação de saciedade, o que pode reduzir o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2 — condição que está fortemente ligada a problemas cardíacos.

O jambo também oferece nutrientes importantes para quem busca proteger as artérias. A vitamina C presente na fruta reforça as defesas do organismo e combate o estresse oxidativo, ajudando a preservar tecidos e retardar o envelhecimento das células, inclusive as que compõem o sistema cardiovascular.

Já o potássio aparece como um aliado direto da pressão arterial, por ajudar o organismo a equilibrar os efeitos do sódio e manter os níveis sob controle. Com isso, o coração trabalha com menos esforço e o corpo ganha mais vitalidade.

Se existe um jambeiro por perto, talvez seja hora de olhar para essa fruta com outros olhos. Ela não é só um sabor da infância: pode ser uma escolha estratégica para fortalecer a saúde do coração, melhorar a circulação e ajudar a manter a pressão em equilíbrio.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!