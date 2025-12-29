Pavê de mousse de chocolate: sobremesa fácil e rápida para o Ano-Novo

Ele combina a memória afetiva do pavê tradicional com a intensidade de uma mousse de chocolate de verdade — cremosa, aerada e com sabor marcante

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Na noite da virada, algumas sobremesas falam por si. Nem precisam de discurso: aparecem na mesa, recebem a primeira colherada e viram assunto imediato. O pavê de mousse de chocolate é exatamente assim.

Ele combina a memória afetiva do pavê tradicional com a intensidade de uma mousse de chocolate de verdade — cremosa, aerada e com sabor marcante, perfeita para encerrar o ano em grande estilo sem passar horas na cozinha.

O charme dessa versão está na mousse mais encorpada e elegante, feita com chocolate amargo e ovos, sem gelatina e sem creme de leite.

A textura fica leve, mas profunda, contrastando com as camadas de biscoito umedecido, que equilibram tudo com simplicidade. É aquele tipo de sobremesa que parece sofisticada, mas não exige técnica complicada.

Ingredientes

– 300 g de chocolate amargo (60% a 70% cacau);

– 150 g de manteiga sem sal;

– 100 g de açúcar refinado (dividido em duas partes);

– 6 ovos (claras e gemas separadas);

– Baunilha a gosto (opcional);

– 50 ml de café coado sem açúcar ou expresso;

– Biscoito maisena ou biscoito de chocolate;

– Leite para umedecer os biscoitos;

– Raspas de chocolate para finalizar.

Modo de preparo

Derreta o chocolate amargo picado com a manteiga em banho-maria, mexendo até formar um creme liso e brilhante. Reserve. Em outra tigela, também em banho-maria, coloque as gemas com metade do açúcar e mexa continuamente até obter um creme mais espesso, cuidando para não cozinhar.

Retire do calor e misture esse creme ao chocolate derretido. Acrescente o café e a baunilha, se desejar, e misture bem.

Bata as claras em neve e, quando começarem a firmar, adicione aos poucos o restante do açúcar até atingir um ponto macio. Incorpore as claras delicadamente ao creme de chocolate, fazendo movimentos suaves de baixo para cima, para manter a mousse leve e aerada.

Para a montagem, espalhe uma camada generosa de mousse no fundo de uma travessa. Umedeça rapidamente os biscoitos no leite e faça uma camada sobre a mousse. Repita o processo até finalizar com mousse. Leve à geladeira por pelo menos quatro horas. Antes de servir, finalize com raspas de chocolate.

Quanto mais tempo na geladeira, melhor o resultado: o pavê fica firme, bem definido e ainda assim extremamente cremoso. Se puder, prepare no dia anterior à ceia e deixe descansando até a hora de servir. Apenas atenção ao ponto das gemas no banho-maria — elas devem encorpar, não cozinhar.

Esse pavê é ideal para quem prefere sobremesas menos doces, com sabor intenso e adulto. O chocolate amargo e o café equilibram o açúcar e deixam tudo mais elegante.

Além disso, é prático: fica pronto com antecedência e vai direto da geladeira para a mesa. E um aviso sincero — dificilmente sobra para depois da virada.

