Nem no forno, nem na panela: o bolo de chocolate que fica pronto em dois minutos

Receita simples e rápida transforma a rotina na cozinha com um bolo delicioso, sem precisar de forno ou fogão

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quem disse que é necessário gastar muito tempo para fazer um bolo de chocolate delicioso? Com essa receita, você vai preparar um bolo de chocolate em apenas dois minutos, sem precisar usar o forno ou a panela.

Ideal para aqueles momentos em que a vontade de comer algo doce aparece de surpresa, mas o tempo é curto.

A preparação é surpreendentemente fácil e rápida. Tudo o que você vai precisar é de ingredientes simples que provavelmente já tem em casa. A magia acontece quando você mistura tudo em um recipiente, leva ao micro-ondas e, em poucos minutos, tem um bolo fofinho e saboroso.

Como fazer o bolo de chocolate em 10 minutos

Os ingredientes são simples e a receita é perfeita para quem está começando a cozinhar ou precisa de uma sobremesa de última hora:

4 colheres de sopa de achocolatado em pó;

4 colheres de sopa de açúcar;

4 colheres de sopa de farinha de trigo;

1 ovo;

3 colheres de sopa de leite;

3 colheres de sopa de óleo;

1/2 colher de chá de fermento em pó.

Modo de preparo:

Em uma caneca ou recipiente próprio para micro-ondas, misture bem todos os ingredientes secos (achocolatado, açúcar e farinha); Adicione o ovo, o leite e o óleo, e mexa até obter uma massa homogênea; Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente; Leve a mistura ao micro-ondas em potência alta por cerca de 2 a 3 minutos, ou até que o bolo esteja firme e crescido. O tempo pode variar dependendo da potência do seu micro-ondas; Deixe esfriar um pouco, retire da caneca e sirva.

O resultado é um bolo de chocolate fofinho, úmido e pronto em tempo recorde.

Uma opção prática para o dia a dia

Além de ser super rápido, esse bolo de chocolate é muito prático e versátil. Você pode incrementar a receita com pedacinhos de chocolate ou coberturas, conforme o seu gosto. Também pode ser servido com sorvete ou creme de leite para dar um toque ainda mais especial.

Essa é a sobremesa ideal para quem não tem muito tempo, mas quer saborear algo caseiro, fresquinho e cheio de sabor.

