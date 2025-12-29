Técnica indiana simples promete aliviar o calorão sem precisar de ar-condicionado

A lógica por trás do truque é direta e tem explicação na física

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

Quando o termômetro dispara, a conta de luz costuma subir junto — e nem sempre dá para depender de ar-condicionado o tempo todo. É nesse cenário que soluções antigas, testadas por gerações, voltam a chamar atenção.

Em regiões da Índia onde o calor extremo faz parte do cotidiano, um hábito simples atravessou o tempo: usar tecidos levemente umedecidos para reduzir a sensação térmica durante a noite e deixar o quarto menos abafado.

A lógica por trás do truque é direta e tem explicação na física. A evaporação da água retira calor do ambiente e da pele. Quando um tecido úmido fica exposto ao ar circulando — seja com janelas abertas ou com um ventilador em modo suave — a água evapora aos poucos, “consumindo” parte do calor ao redor.

O resultado é uma queda gradual na sensação de quente, especialmente no momento de dormir, quando o abafamento costuma incomodar mais.

Para aplicar a técnica no lençol, o segredo é não exagerar. O tecido deve ficar apenas levemente umedecido, sem encharcar e sem pingar. O ideal é usar lençóis de algodão ou linho, que respiram melhor e não retêm tanto calor. Dá para umedecer com borrifador ou com um pano úmido, distribuindo a água de forma leve.

Na hora de deitar, o ambiente precisa ter ventilação suave — ar circulando, mas sem vento forte direto no corpo — justamente para favorecer a evaporação e evitar desconforto. Tecidos sintéticos devem ser evitados, porque seguram calor e atrapalham o efeito.

Outro recurso comum nesse mesmo método é o uso de cortinas umedecidas. A ideia é simples: com o tecido levemente molhado na janela, o vento que entra passa por ele e chega mais fresco. Isso ajuda a quebrar o calor seco, reduzindo o abafamento dentro do cômodo, principalmente no fim da tarde e no começo da noite.

Esse resfriamento tende a ser mais confortável do que um banho gelado em momentos de calor intenso, porque acontece aos poucos.

Em vez de provocar choque térmico e fazer o corpo reagir produzindo ainda mais calor depois, a sensação de alívio vem de forma gradual, acompanhando a evaporação.

Mesmo sendo um truque fácil, ele não funciona em qualquer situação. Em locais muito úmidos, o efeito pode diminuir, já que a água evapora com mais dificuldade.

Também é importante manter o ambiente limpo e bem ventilado, para não transformar a tentativa de refresco em desconforto.

