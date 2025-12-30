Placa chama atenção para cruzamento com acidentes constantes em Goiânia: “a 300 metros da morte”

Iniciativa partiu de comerciante, que se cansou ao observar problema antigo

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2025

Placa foi pendurada próximo a cruzamento em Goiânia. (Foto: Rafaella Barros/ g1)

Quem passa pela Avenida Rezende, no bairro São Francisco, região Oeste de Goiânia, se depara com uma placa preocupante. O recado é claro: “Estamos a 300 metros da morte. Esquina perigosa”.

Deixado por um comerciante local, o recado é acompanhado do desenho de uma caveira e faz alerta quanto ao cruzamento com a rua Itararé – onde dois servidores da Comurg morreram, no último dia 1º, em uma colisão entre moto e carro.

Segundo informações do G1, mais dois acidentes aconteceram no local desde então. Houve feridos, e pedaços do para-lama de um dos veículos envolvidos permanecem na calçada mesmo dias depois.

Na esquina, outra placa: “Estamos há sete dias sem acidentes. Sorria, o seu acidente está sendo filmado”. O responsável pela ideia seria Belmiro Júnior, comerciante e morador, de 36 anos, que gastou R$ 270 do próprio bolso para deixar os recados.

De acordo com Belmiro, a população tem pedido que a Prefeitura faça uma intervenção há alguns anos, mas o problema segue sem solução. O objetivo dos novos alertas é avisar tanto os moradores, quanto o prefeito Sandro Mabel (UB).

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) sustenta que a sinalização horizontal do cruzamento entre a Avenida Rezende e a Rua Itararé foi realizada no dia 02 de dezembro – dia seguinte à colisão envolvendo servidores da Comurg.

A pasta defende que a região havia passado por serviços de recapeamento, estando incluída no cronograma de sinalização viária, atendendo ao tempo de cura do asfalto. A SET diz que o local continua sob análise técnica para que haja “definição das medidas mais adequadas para reforço da segurança viária”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!