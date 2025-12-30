Placa chama atenção para cruzamento com acidentes constantes em Goiânia: “a 300 metros da morte”
Iniciativa partiu de comerciante, que se cansou ao observar problema antigo
Quem passa pela Avenida Rezende, no bairro São Francisco, região Oeste de Goiânia, se depara com uma placa preocupante. O recado é claro: “Estamos a 300 metros da morte. Esquina perigosa”.
Deixado por um comerciante local, o recado é acompanhado do desenho de uma caveira e faz alerta quanto ao cruzamento com a rua Itararé – onde dois servidores da Comurg morreram, no último dia 1º, em uma colisão entre moto e carro.
Segundo informações do G1, mais dois acidentes aconteceram no local desde então. Houve feridos, e pedaços do para-lama de um dos veículos envolvidos permanecem na calçada mesmo dias depois.
Na esquina, outra placa: “Estamos há sete dias sem acidentes. Sorria, o seu acidente está sendo filmado”. O responsável pela ideia seria Belmiro Júnior, comerciante e morador, de 36 anos, que gastou R$ 270 do próprio bolso para deixar os recados.
De acordo com Belmiro, a população tem pedido que a Prefeitura faça uma intervenção há alguns anos, mas o problema segue sem solução. O objetivo dos novos alertas é avisar tanto os moradores, quanto o prefeito Sandro Mabel (UB).
A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) sustenta que a sinalização horizontal do cruzamento entre a Avenida Rezende e a Rua Itararé foi realizada no dia 02 de dezembro – dia seguinte à colisão envolvendo servidores da Comurg.
A pasta defende que a região havia passado por serviços de recapeamento, estando incluída no cronograma de sinalização viária, atendendo ao tempo de cura do asfalto. A SET diz que o local continua sob análise técnica para que haja “definição das medidas mais adequadas para reforço da segurança viária”.
