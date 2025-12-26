Placa com erro chama atenção de internautas: “acostumado com o corretor”

Postagem deu o que falar nas redes sociais e divertiu usuários

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma placa com uma mensagem inusitada chamou a atenção de internautas nas redes sociais devido à escrita incorreta de um anúncio.

A imagem foi publicada na página “placashistoria” e já acumula mais de 1,2 mil curtidas no Instagram, além de gerar grande repercussão entre os usuários.

No aviso, está escrita a frase: “Brevi lachonete i caza di chol”, que, em português padrão, seria “Em breve, lanchonete e casa de show”.

O erro na grafia rendeu uma série de comentários bem-humorados de internautas, que se divertiram tentando “traduzir” a mensagem.

“Procura-se atendentes, com ou sem português…”, brincou um usuário.

“Quando você está acostumado com o corretor kkkkk”, comentou outro.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Se tem placa, tem historia (@placashistoria)

