Vídeo viraliza ao mostrar grupo tocando pagode em mesa montada no meio de cruzamento em Anápolis

Situação inusitada chamou a atenção de frequentadores que passavam pela região

Paulo Roberto Belém - 11 de outubro de 2025

Jovens montaram mesa de bar no meio de cruzamento no bairro Jundiaí. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma moradora de Anápolis flagrou uma cena inusitada, supostamente da noite desta sexta-feira (10), em que um grupo de aproveita o “sextou”, “tomando umas” em uma mesa de bar montada no meio de uma rua no Jundiaí.

O flagrante foi feito no cruzamento da Avenida Pinheiro Chagas com a Rua Honestino Guimarães, bem em cima de uma sinalização de trânsito pintada no asfalto.

Conforme a postagem feita pelo perfil de Viviane Cássia Oliveira no Instagram, é possível ver quatro dos seis integrantes do grupo sentados, supostamente consumindo cerveja e tocando instrumentos.

Perto deles, uma dupla observa, com um deles também gravando a situação. Nas imagens, a responsável pela filmagem escreveu “Enquanto isso em Anápolis”, com uma trilha debochada de fundo.

Nos comentários do vídeo, diversas pessoas se divertiram com a situação.

“Opa, pagode é bom em qualquer lugar, né”, disse um. Outra concordou com a autora da postagem. “Só em aqui mesmo viu. Minha City”, disparou.

Um terceiro demonstrou interesse em estar no mesmo grupo. “Nem chamaram”, reclamou, emendado por um que não estaria acreditando na cena. “Eu não tô vendo isso não”, comentou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Cássia Oliveira (@viviane_cassia40)

