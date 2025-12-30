Qual é o resultado de (8 + 8) + 8 − 8 × 8? Conta matemática desafia gênios e confunde a maioria

Muita gente chega confiante ao resultado e só depois percebe que errou feio

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Desafios matemáticos simples têm conquistado espaço nas redes sociais e em rodas de conversa justamente por expor uma dificuldade comum: interpretar corretamente uma expressão para conseguir achar a sua resposta.

À primeira vista, a conta parece básica, formada apenas por números pequenos e operações conhecidas. Ainda assim, ela costuma gerar respostas diferentes e debates acalorados entre pessoas de todas as idades.

O motivo da confusão está menos na matemática em si e mais na pressa. Muitas pessoas resolvem a expressão da esquerda para a direita, sem considerar uma regra fundamental ensinada nos primeiros anos da escola: a ordem das operações.

Esse detalhe faz toda a diferença no resultado final e separa um cálculo correto de um erro clássico. A regra determina que multiplicações devem ser resolvidas antes de somas e subtrações.

No caso da expressão (8 + 8) + 8 − 8 × 8, o primeiro passo é resolver o que está entre parênteses, chegando a 16. Em seguida, deve-se calcular a multiplicação: 8 × 8 = 64. Só depois disso entram as demais operações.

Com os valores definidos, a conta fica assim: 16 + 8 − 64. A soma resulta em 24 e, ao subtrair 64, chega-se ao resultado final: −40.

A explicação mostra que o desafio não testa contas difíceis, mas a atenção às regras básicas da matemática, frequentemente ignoradas no dia a dia.

