Truque do papel alumínio no cabelo vira tendência por deixar os fios mais soltos e macios
Um item comum da cozinha ganhou nova função e surpreendeu quem testou
Um truque capilar inusitado começou a circular com força nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção de quem busca soluções práticas para o cuidado com os cabelos.
A proposta é simples: usar papel-alumínio, item presente em quase todas as cozinhas, como aliado na rotina de beleza. A promessa de fios mais soltos e macios ajudou a impulsionar a curiosidade e transformar a dica em tendência.
O método ganhou muita fama por atacar um problema bastante comum, especialmente em dias úmidos, que deixa muita gente de cabelo em pé: o frizz. Vídeos e relatos mostraram pessoas passando levemente o papel-alumínio nos fios secos, logo após a escovação ou finalização.
O custo baixo e a facilidade de aplicação ajudaram a espalhar a prática, que rapidamente virou assunto entre influenciadores e usuários comuns.
A explicação do efeito positivo está ligada a uma característica pouco conhecida do alumínio: sua capacidade de absorver eletricidade estática. O frizz surge quando os fios acumulam cargas elétricas, fazendo com que se repelam uns aos outros.
Ao entrar em contato com o cabelo, o papel-alumínio ajuda a neutralizar essa carga, reduzindo o efeito arrepiado e deixando os fios mais alinhados ao toque.
O resultado é temporário, mas eficaz como solução rápida. O papel-alumínio não hidrata nem trata o cabelo, mas atua como um recurso emergencial para controlar o volume e melhorar a aparência.
A resposta, portanto, está na física básica: ao diminuir a eletricidade estática, os fios ficam mais comportados, soltos e visualmente macios, explicando por que o truque ganhou tanta repercussão.
