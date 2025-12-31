Horário do sorteio da Mega da Virada: como assistir ao vivo

Neste ano, o concurso especial não será transmitido pela TV; sorteio começa às 20h e poderá ser acompanhado apenas pelos canais oficiais da Caixa

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
Horário do sorteio da Mega da Virada: como assistir ao vivo
Luigi Baricelli apresentou o sorteio por mais de 10 anos. (Foto: Reprodução)

O sorteio da Mega da Virada acontece nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, mas, diferentemente de anos anteriores, não haverá transmissão pela TV Globo nem por emissoras de televisão aberta.

Neste ano, os apostadores poderão acompanhar o sorteio exclusivamente pela internet, por meio dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. A transmissão ao vivo será feita pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Após o encerramento do sorteio, os números sorteados e o rateio do prêmio também serão divulgados no site oficial das Loterias Caixa, garantindo acesso rápido ao resultado para quem não conseguir acompanhar a transmissão ao vivo.

Leia também

A Mega da Virada é o concurso mais aguardado do ano e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é automaticamente distribuído entre os ganhadores das faixas seguintes, como quina e quadra.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, no portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou pelo Internet Banking da Caixa, no caso de clientes do banco.

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias