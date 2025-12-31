Horário do sorteio da Mega da Virada: como assistir ao vivo

Neste ano, o concurso especial não será transmitido pela TV; sorteio começa às 20h e poderá ser acompanhado apenas pelos canais oficiais da Caixa

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

Luigi Baricelli apresentou o sorteio por mais de 10 anos. (Foto: Reprodução)

O sorteio da Mega da Virada acontece nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, mas, diferentemente de anos anteriores, não haverá transmissão pela TV Globo nem por emissoras de televisão aberta.

Neste ano, os apostadores poderão acompanhar o sorteio exclusivamente pela internet, por meio dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. A transmissão ao vivo será feita pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Após o encerramento do sorteio, os números sorteados e o rateio do prêmio também serão divulgados no site oficial das Loterias Caixa, garantindo acesso rápido ao resultado para quem não conseguir acompanhar a transmissão ao vivo.

A Mega da Virada é o concurso mais aguardado do ano e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é automaticamente distribuído entre os ganhadores das faixas seguintes, como quina e quadra.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, no portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou pelo Internet Banking da Caixa, no caso de clientes do banco.