Lançado carro com chuveiro e box para banho, ideal para quem viaja muito

Pensado para quem passa muitas horas na estrada, o veículo promete mais conforto e autonomia sem depender de hotéis

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

Carros elétricos e híbridos estão mudando rapidamente a forma como as pessoas encaram viagens longas, e esse carro recém-lançado leva essa transformação a outro nível.

O IM LS9 chama atenção por unir luxo, desempenho e uma solução pouco comum: um chuveiro com box para banho integrado ao veículo.

Pensado para quem passa muitas horas na estrada, o carro promete mais conforto e autonomia sem depender de hotéis ou paradas estruturadas.

Além disso, o projeto aposta em tecnologia de ponta e espaço interno generoso, mostrando que o futuro da mobilidade também passa pela experiência do motorista e dos passageiros.

Um carro pensado para longas viagens

O carro foi desenvolvido com foco em quem viaja com frequência e precisa de versatilidade.

Com dimensões amplas, ele oferece espaço suficiente para acomodar até uma bicicleta deitada no interior, algo raro mesmo entre SUVs de grande porte.

Esse detalhe faz diferença para aventureiros, ciclistas e pessoas que usam o veículo como base para deslocamentos longos.

Outro ponto que chama atenção é a autonomia. O carro alcança até 1.508 km considerando o tanque cheio e a bateria totalmente carregada.

No modo elétrico, são cerca de 402 km, número que reduz a ansiedade por recargas e amplia a liberdade na estrada.

Desempenho e potência que surpreendem

Apesar do foco em conforto, o carro também entrega desempenho elevado.

O conjunto mecânico combina motor elétrico potente com bateria de 66 kWh, resultando em impressionantes 800 cv.

Na prática, isso permite que o carro acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

Assim, o modelo mostra que é possível unir potência, eficiência energética e soluções inovadoras sem comprometer a dirigibilidade.

Chuveiro e box integrados fazem a diferença

O grande diferencial do carro está no sistema de banho integrado à cabine.

Um dispositivo de série consegue aquecer até 10 litros de água a 45 °C por aproximadamente dez minutos.

Isso permite um banho rápido durante viagens, desde que o carro esteja parado.

Essa solução é especialmente útil para quem percorre longas distâncias, acampa ou passa muitas horas na estrada.

Além disso, o sistema reforça a ideia de transformar o carro em um espaço multifuncional, indo além do simples transporte.

Interior versátil e adaptável

O carro conta com seis lugares e bancos retráteis e removíveis, o que facilita diferentes configurações internas.

Dessa forma, o veículo pode ser ajustado tanto para transportar pessoas quanto para acomodar equipamentos ou bagagens volumosas.

Esse nível de flexibilidade atende diferentes perfis de usuários, desde famílias até viajantes solo que buscam praticidade e conforto em um único carro.

Quando o modelo chega ao mercado

A previsão é que o carro seja lançado no mercado chinês no primeiro trimestre de 2026.

Os preços iniciais devem variar entre o equivalente a R$ 245 mil e R$ 265 mil, posicionando o modelo como uma opção premium dentro do segmento.

