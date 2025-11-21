Os carros que os milionários dirigem e o que eles revelam sobre seus donos

Pedro Ribeiro - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Os milionários sempre despertam curiosidade, e falar sobre milionários também significa falar sobre o estilo de vida que eles constroem ao volante — ou no banco de trás, já que muitos têm motoristas particulares.

Esse universo é cheio de detalhes interessantes, escolhas de luxo e tendências que ajudam a entender por que certos modelos se tornam símbolos de status.

Ainda assim, mais do que opulência, essas escolhas mostram preferências, prioridades e até padrões que aparecem em diferentes países.

Por isso, vale explorar como essas decisões são feitas e quais carros realmente conquistam esse público tão seleto.

Marcas que dominam o imaginário do luxo automotivo

Entre os milionários, alguns nomes aparecem repetidamente.

Rolls-Royce é um dos mais tradicionais, com modelos como Phantom e Cullinan que representam o limite máximo do artesanato automotivo.

Bugatti também é muito desejada, especialmente por carros como o Chiron, criado para quem procura exclusividade e potência extrema.

Ferrari e Lamborghini ocupam outro espaço: unem luxo e desempenho esportivo, sempre com design marcante.

Aston Martin segue a mesma linha, misturando elegância e motores de alta performance.

Há ainda opções como Maybach, Porsche, Bentley e McLaren, que completam o grupo de marcas que inspiram admiração ao redor do mundo.

Exemplos de modelos que chamam a atenção

Os milionários não buscam apenas um transporte, e sim algo que represente personalidade.

É por isso que modelos como o Rolls-Royce Boat Tail chamam tanto a atenção — ele é considerado o carro novo mais caro do mundo, avaliado em cerca de 28 milhões de dólares.

O Bugatti La Voiture Noire, também único, custa 18,7 milhões e se tornou um dos carros mais comentados dos últimos anos.

Para quem prefere esportividade, a Ferrari Purosangue combina potência e versatilidade no formato de SUV.

Já o Pagani Huayra impressiona pela engenharia e pelo design quase artístico.

No segmento que mistura luxo com sustentabilidade, o Porsche Panamera 4S E-Hybrid é um destaque entre quem busca alto desempenho com um toque de consciência ambiental.

O que milionários compram no Brasil

No Brasil, o mercado de luxo vem mudando.

Embora marcas como Rolls-Royce e Bugatti sejam raras por aqui, outras conquistam bastante espaço.

BMW, BYD e Volvo estão entre as favoritas de compradores de alto poder aquisitivo. O BMW i7, por exemplo, é um dos modelos elétricos mais desejados.

O Volvo XC60 segue como um dos SUVs de luxo mais vendidos. Já o Mercedes-AMG S63 atrai quem gosta de potência combinada com extremo conforto.

Em muitos casos, esses carros circulam com motoristas profissionais, algo comum entre milionários que querem transformar o trajeto diário em tempo de descanso ou de trabalho.

O que realmente define o carro de um milionário

Ao observar esse universo, fica claro que milionários procuram mais do que velocidade ou tamanho.

Eles buscam personalização, tecnologia, conforto absoluto e, principalmente, exclusividade.

Uma cor única, um interior feito à mão, materiais raros e acabamentos especiais muitas vezes valem mais do que a própria ficha técnica do carro.

Por isso, cada escolha revela muito sobre o estilo de vida e sobre o que cada pessoa valoriza.

