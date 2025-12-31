Primeira estrada eletrificada já é realidade, com carros elétricos sendo carregados enquanto motoristas dirigem
Além de tornar o uso mais prático, a tecnologia pode impulsionar políticas públicas e novos investimentos em infraestrutura
Os carros elétricos estão cada vez mais tomando conta das ruas, e esse movimento já não é mais apenas uma tendência distante.
Nesse contexto, as vendas avançam rapidamente no Brasil e no mundo, tanto que a frota nacional ultrapassou a marca de 480 mil unidades no primeiro semestre de 2025.
Nesse cenário de crescimento acelerado, uma novidade promete mudar de vez a forma como esses veículos são abastecidos: estradas capazes de carregar o carro enquanto ele está em movimento.
- Não é o Cristo Redentor, no Brasil: este é o país com o maior monumento da América Latina
- Trem de alta velocidade que ligará os Estados Unidos em apenas 40 minutos está sendo construído: mais de 900 mil pessoas poderão viajar nele
- Não é o vira-lata: a raça de cachorro que se tornou a mais popular nos lares brasileiros
Uma nova etapa para os carros elétricos
A primeira estrada eletrificada em funcionamento nos Estados Unidos já é uma realidade concreta e chama a atenção do mundo.
Nela, carros elétricos conseguem receber energia enquanto trafegam normalmente, sem precisar parar em postos ou estações de recarga.
A tecnologia marca um salto importante na mobilidade elétrica.
Afinal, um dos principais desafios para quem já dirige — ou pensa em dirigir — carros elétricos sempre foi a autonomia e o tempo necessário para recarregar as baterias.
Como funciona a estrada que carrega veículos em movimento
O sistema utiliza bobinas instaladas sob o asfalto, que transferem energia de forma sem fio para os veículos.
Essa solução foi desenvolvida pela Electreon em parceria com o Departamento de Transporte do estado de Michigan.
Assim que o veículo equipado com um receptor específico passa sobre o trecho eletrificado, a recarga começa automaticamente.
Ou seja, o motorista dirige normalmente, enquanto o carro recebe energia sem qualquer intervenção.
Projeto ainda é piloto, mas já chama atenção
Por enquanto, a estrada eletrificada nos Estados Unidos funciona em um trecho experimental de apenas algumas centenas de metros.
Ainda assim, o projeto serve como prova de conceito e abre caminho para expansões futuras.
Além disso, essa tecnologia não é totalmente inédita. Países como Suécia, Israel, Itália e Alemanha já testam sistemas semelhantes há anos, principalmente com ônibus, táxis e caminhões elétricos.
Agora, o foco se amplia também para veículos de passeio.
Menos paradas e mais autonomia no dia a dia
O principal objetivo dessa inovação é reduzir a dependência de estações tradicionais de recarga.
Com isso, os carros elétricos podem operar com baterias menores, mais leves e até mais baratas.
Ao mesmo tempo, a ansiedade relacionada à autonomia tende a diminuir.
Afinal, se parte da recarga acontece durante o trajeto, o planejamento das viagens se torna mais simples e previsível.
O que isso muda para o futuro da mobilidade elétrica
À medida que os carros elétricos ganham espaço nas ruas brasileiras e internacionais, soluções como a estrada eletrificada ajudam a acelerar essa transição.
Além de tornar o uso mais prático, a tecnologia pode impulsionar políticas públicas e novos investimentos em infraestrutura.
Portanto, se hoje a ideia de carregar o carro enquanto dirige parece futurista, a realidade mostra que esse futuro já começou — ainda em fase de testes, mas cada vez mais próximo do cotidiano dos motoristas.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!