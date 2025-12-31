Primeira estrada eletrificada já é realidade, com carros elétricos sendo carregados enquanto motoristas dirigem

Além de tornar o uso mais prático, a tecnologia pode impulsionar políticas públicas e novos investimentos em infraestrutura

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os carros elétricos estão cada vez mais tomando conta das ruas, e esse movimento já não é mais apenas uma tendência distante.

Nesse contexto, as vendas avançam rapidamente no Brasil e no mundo, tanto que a frota nacional ultrapassou a marca de 480 mil unidades no primeiro semestre de 2025.

Nesse cenário de crescimento acelerado, uma novidade promete mudar de vez a forma como esses veículos são abastecidos: estradas capazes de carregar o carro enquanto ele está em movimento.

Uma nova etapa para os carros elétricos

A primeira estrada eletrificada em funcionamento nos Estados Unidos já é uma realidade concreta e chama a atenção do mundo.

Nela, carros elétricos conseguem receber energia enquanto trafegam normalmente, sem precisar parar em postos ou estações de recarga.

A tecnologia marca um salto importante na mobilidade elétrica.

Afinal, um dos principais desafios para quem já dirige — ou pensa em dirigir — carros elétricos sempre foi a autonomia e o tempo necessário para recarregar as baterias.

Como funciona a estrada que carrega veículos em movimento

O sistema utiliza bobinas instaladas sob o asfalto, que transferem energia de forma sem fio para os veículos.

Essa solução foi desenvolvida pela Electreon em parceria com o Departamento de Transporte do estado de Michigan.

Assim que o veículo equipado com um receptor específico passa sobre o trecho eletrificado, a recarga começa automaticamente.

Ou seja, o motorista dirige normalmente, enquanto o carro recebe energia sem qualquer intervenção.

Projeto ainda é piloto, mas já chama atenção

Por enquanto, a estrada eletrificada nos Estados Unidos funciona em um trecho experimental de apenas algumas centenas de metros.

Ainda assim, o projeto serve como prova de conceito e abre caminho para expansões futuras.

Além disso, essa tecnologia não é totalmente inédita. Países como Suécia, Israel, Itália e Alemanha já testam sistemas semelhantes há anos, principalmente com ônibus, táxis e caminhões elétricos.

Agora, o foco se amplia também para veículos de passeio.

Menos paradas e mais autonomia no dia a dia

O principal objetivo dessa inovação é reduzir a dependência de estações tradicionais de recarga.

Com isso, os carros elétricos podem operar com baterias menores, mais leves e até mais baratas.

Ao mesmo tempo, a ansiedade relacionada à autonomia tende a diminuir.

Afinal, se parte da recarga acontece durante o trajeto, o planejamento das viagens se torna mais simples e previsível.

O que isso muda para o futuro da mobilidade elétrica

À medida que os carros elétricos ganham espaço nas ruas brasileiras e internacionais, soluções como a estrada eletrificada ajudam a acelerar essa transição.

Além de tornar o uso mais prático, a tecnologia pode impulsionar políticas públicas e novos investimentos em infraestrutura.

Portanto, se hoje a ideia de carregar o carro enquanto dirige parece futurista, a realidade mostra que esse futuro já começou — ainda em fase de testes, mas cada vez mais próximo do cotidiano dos motoristas.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!