Donos de carros comemoram mudança no IPVA — entenda o que muda com a nova lei

A nova lei trouxe boas notícias para donos de carros elétricos e, ao mesmo tempo, algumas surpresas para quem possui veículos híbridos

Pedro Ribeiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O IPVA é um dos impostos mais conhecidos pelos motoristas brasileiros e, em 2025, voltou a ser destaque por causa de mudanças importantes.

A nova lei trouxe boas notícias para donos de carros elétricos e, ao mesmo tempo, algumas surprises para quem possui veículos híbridos.

Mas afinal, o que realmente mudou? E quem vai se beneficiar com essas novas regras?

O IPVA é um imposto estadual, e por isso cada estado define suas próprias regras.

Quando se trata de carros elétricos e híbridos, a cobrança é diferente porque o objetivo é incentivar a compra de veículos menos poluentes.

Muitos estados oferecem isenção total ou descontos significativos, abrindo mão de parte do imposto como forma de estimular a redução da emissão de CO₂.

Essa política de incentivo ambiental faz parte de um movimento global.

Enquanto países investem em mobilidade sustentável, o Brasil segue ajustando suas regras, e o IPVA tem sido uma das principais ferramentas de incentivo para a transição ecológica no setor automotivo.

O que mudou no IPVA de São Paulo em 2025

Em 2025, o estado de São Paulo implementou uma mudança significativa que animou os donos de veículos elétricos.

A nova lei sancionada garante isenção total do IPVA para carros 100% elétricos (BEV).

Isso significa que, ao registrar o veículo, o proprietário já recebe automaticamente o benefício — sem precisar fazer nenhum tipo de solicitação adicional.

Por outro lado, os donos de carros híbridos (HEV) e híbridos plug-in (PHEV) não foram contemplados pela nova regra.

Modelos populares como Corolla Hybrid e GWM Haval H6 PHEV continuam pagando o imposto integral.

Essa mudança causou certo descontentamento entre os motoristas, mas reflete uma tendência: focar os benefícios nos veículos totalmente livres de emissões.

Estados que oferecem isenção ou desconto em 2025

Apesar de São Paulo ter restringido os benefícios, outros estados decidiram ampliar as vantagens para incentivar o uso de carros elétricos. Abaixo, veja como está a situação do IPVA em 2025 nos principais estados:

Distrito Federal: Isenção total para elétricos e híbridos.

Minas Gerais: Isenção total para elétricos; desconto parcial para híbridos.

Rio de Janeiro: Isenção total para elétricos; híbridos pagam alíquota reduzida (1,5%).

Paraná: Isenção total para veículos elétricos.

Pernambuco: Isenção total para elétricos.

Essas diferenças mostram como o IPVA ainda carece de uma legislação federal unificada. Cada estado tem autonomia para definir suas regras, e isso faz com que o valor do imposto varie muito dependendo de onde o carro está registrado.

Como fica a situação dos carros híbridos

O cenário para os carros híbridos é mais incerto. Alguns estados, como o Distrito Federal, continuam oferecendo isenção total.

No entanto, em boa parte do país, os benefícios estão diminuindo.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a cobrança passou a ter uma alíquota reduzida de 1,5%, o que ainda representa uma economia significativa em relação aos 4% cobrados normalmente.

A tendência é que os híbridos plug-in (PHEV), que podem rodar distâncias maiores apenas com eletricidade, continuem recebendo mais incentivos do que os híbridos convencionais (HEV).

Como solicitar o benefício ou desconto no IPVA

Na maioria dos casos, o benefício do IPVA é automático.

Isso acontece porque os sistemas das Secretarias da Fazenda já identificam o tipo de combustível informado no documento do veículo (CRLV).

Se o carro for totalmente elétrico, o boleto nem chega a ser gerado.

Mas se o estado oferece apenas descontos ou regras específicas, o ideal é verificar diretamente com a Sefaz local.

Em alguns lugares, pode ser necessário preencher um formulário ou apresentar documentos que comprovem o tipo de motorização do veículo.

O que esperar para os próximos anos

A expectativa é que mais estados adotem políticas de incentivo, ampliando as isenções do IPVA para veículos elétricos.

Além disso, há discussões sobre a criação de uma lei federal que unifique as regras em todo o país, o que traria mais clareza e previsibilidade para os motoristas.

Enquanto isso, os donos de carros elétricos têm bons motivos para comemorar em 2025 — e os de híbridos precisam ficar atentos às atualizações de seus estados para não perder nenhuma vantagem.

