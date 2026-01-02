Goiânia recebe festa nostálgica com sucessos dos anos 1990 e 2000

Programação também inclui concurso da loira e morena do Tchan, além do tradicional momento da dança da cordinha

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2026

Imagem mostra banda Mamonas Assassinas. (Foto: Divulgação)

As músicas que marcaram gerações nas décadas de 1990 e 2000 voltarão à tona no dia 09 de janeiro, com uma nova edição da festa “We Love 90’s & 2000’s”, em Goiânia.

O evento será realizado na Taberna Music Pub, localizada na Avenida Laudelino Gomes, no Setor Bela Vista, a partir das 20h.

Os interessados podem adquirir os ingressos de forma on-line, por meio do site Sympla. Os valores variam de acordo com o lote.

Durante a festa, serão distribuídos doces clássicos dos anos 1990. A programação também inclui concurso da loira e morena do Tchan, além do tradicional momento da dança da cordinha.

A trilha sonora reunirá uma mistura de gêneros, com sucessos de grupos e artistas como É o Tchan!, Molejo, Claudinho & Buchecha, Asa de Águia, Raça Negra, Harmonia do Samba, Bonde do Tigrão, Carrapicho, Latino, Netinho, Olodum, Chiclete com Banana, Kelly Key, Rouge, KLB, Black Eyed Peas, Beyoncé, Rihanna e Lady Gaga.

Também estão previstas músicas de Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Raimundos, NX Zero, CPM 22, Pitty, Oasis, Nirvana, Blink-182, Linkin Park, System of a Down, Evanescence, Green Day, Paramore, Sandy & Junior, Spice Girls, Britney Spears, Backstreet Boys, Shakira, Madonna e Christina Aguilera.

