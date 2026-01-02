Reta final para aproveitar pista de patinação de gelo na Praça Bom Jesus, em Anápolis

Atrativo inédito é uma das atividades da programação de Natal da Prefeitura

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2026

Pista de patinação de gelo animou o Natal dos anapolinos. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Quem ainda não se divertiu na pista de patinação de gelo montada na Praça Bom Jesus tem somente até esta sexta-feira (02) para desfrutar da atração inédita, que ocupou o espaço em todo o período do “Natalino”, o Natal do anapolino.

O atrativo começa a funcionar às 16h, indo até às 22h, sendo, então, a última oportunidade para aproveitar a programação oferecida pela Prefeitura de Anápolis.

Em um primeiro momento, havia expectativa que o encerramento fosse em 10 de janeiro, mas a Administração voltou atrás, anunciando a alteração pelo Instagram.

Para brincar na pista, não é preciso pagar nada. Basta somente se organizar nos grupos de participantes que acessam a atração em sessões com duração de 20 minutos. São 35 vagas em cada período.

O requisito para participar é em relação à idade e à estatura. É necessário ter no mínimo 05 anos de idade e altura igual ou superior a 1,10 metro. Crianças menores ou que não atendam ao critério não podem acessar a pista.

