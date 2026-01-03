Gringo que fala português volta para os EUA e fica surpreso ao perceber que “o Brasil está na moda” por lá

Emoção verde e amarelo parece estar atravessando continentes e se espalhando através de oceanos

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2026

Influencer viralizou ao revelar como o Brasil está sendo visto pelos gringos. (Foto: @spencersabe)

A moda agora é ser brasileiro e, ao que tudo indica, o verde e amarelo estão cada vez mais tomando espaço do branco, azul e vermelho estrelados. Ao menos foi o que garantiu o influencer Spencer (@spencersabe), que notou uma explosão da estética brasileira nos Estados Unidos.

Ele explicou que a constatação se deu após um encontro com a prima, em Nova York, que revelou que os ianques estão completamente obcecados em usarem artigos que remetam ao Brasil.

“Camisas do futebol, as cores do Brasil, qualquer coisa que tem Brasil escrito na roupa […] No verão todo mundo usando Havaianas, você não era ninguém se não tava usando Havaianas. Eu sei que para você é [só] Havaianas, mas para a gente é novidade [sic]”, comentou.

Spencer ainda contou que o país ao Sul do trópico se tornou um dos pontos turísticos mais almejados pelos gringos, muito por conta da energia e receptividade da população.

Porém, na visão dele, o Brasil só não se tornou um dos grandes destinos turísticos (maior do que já é) por conta das limitações e particularidades da língua portuguesa, considerada de difícil aprendizagem.

Apesar disso, Spencer vê com bons olhos o futuro do turismo no país, assim que outros países também se cativarem com o verde e amarelo.

“Eu acho que turismo dos gringos no Brasil vai viralizar muito. Todo gringo só tá descobrindo o que eu descobri há alguns anos, que o Brasil é incrível, energia incrível, única. Povo muito acolhedor e carinhoso”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Spencer (@spencersabe)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!