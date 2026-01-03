Não é o fermento, nem a farinha de trigo: o truque das confeiteiras para deixar o bolo fofinho e uniforme

Detalhe simples no preparo faz a massa crescer por igual e evita bolo pesado ou “embatumado”

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quando um bolo não cresce direito ou fica pesado no meio, muita gente culpa o fermento ou a farinha. No entanto, confeiteiras explicam que o segredo para um bolo realmente fofinho e uniforme está em outro detalhe, muitas vezes ignorado no preparo.

O truque está em peneirar os ingredientes secos, especialmente a farinha e o açúcar, antes de misturá-los à massa. Esse processo incorpora ar aos ingredientes, deixando a mistura mais leve e facilitando o crescimento do bolo no forno.

Ao peneirar, pequenas partículas compactadas se soltam, o que ajuda a massa a ficar mais homogênea. Isso evita pontos densos, responsáveis por bolos que crescem tortos ou afundam no centro depois de assados.

Outro ponto essencial é a temperatura dos ingredientes. Confeiteiras recomendam usar ovos, leite e manteiga em temperatura ambiente. Ingredientes gelados dificultam a incorporação de ar e podem comprometer a textura final do bolo.

A forma de misturar também faz diferença. Depois de acrescentar a farinha, o ideal é misturar delicadamente, apenas até incorporar. Mexer demais desenvolve o glúten da farinha e deixa o bolo pesado, mesmo com fermento correto.

Além disso, bater bem os ovos com o açúcar no início da receita ajuda a criar uma base aerada, responsável pela leveza da massa. Esse ar incorporado é mantido durante o cozimento, garantindo crescimento mais uniforme.

Por fim, especialistas alertam para não abrir o forno antes do tempo indicado. A mudança brusca de temperatura faz a massa murchar e prejudica o resultado final.

Com esses cuidados simples — peneirar os ingredientes, respeitar a temperatura e misturar com delicadeza — o bolo cresce de forma mais uniforme, fica macio e ganha aquela textura leve que todo mundo espera.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!