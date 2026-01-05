Cartórios emitem comunicado para brasileiros que possuem imóveis registrados no país

Medida permite que proprietários definam previamente quem poderá administrar seus bens em situações futuras de incapacidade

Magno Oliver - 05 de janeiro de 2026

Cartórios orientam proprietários de imóveis sobre medida que permite planejar a administração dos bens em situações futuras de incapacidade (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Brasileiros que possuem imóveis registrados em cartório devem ficar atentos a uma orientação que passou a ganhar destaque em todo o país e que pode impactar diretamente a administração do patrimônio a partir de 2026.

A mudança envolve uma ferramenta jurídica pouco conhecida, mas considerada estratégica para quem deseja planejar o futuro com mais segurança.

A novidade está relacionada à chamada autocuratela, um mecanismo que permite ao próprio cidadão indicar, de forma antecipada, quem ficará responsável por tomar decisões sobre seus bens e interesses caso ele venha a perder a capacidade de se manifestar por motivo de doença, acidente ou idade avançada.

O tema passou a ser divulgado pelos cartórios após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecer regras que organizam e padronizam esse tipo de procedimento no país.

A medida é vista como uma forma de ampliar a autonomia das pessoas e reduzir conflitos familiares ou disputas judiciais envolvendo imóveis e patrimônio.

Na prática, a autocuratela funciona como uma manifestação formal de vontade. O proprietário pode escolher uma ou mais pessoas de confiança para exercer a função de curador, definindo inclusive a ordem de preferência. Essa escolha é registrada em cartório de notas, o que garante validade jurídica ao documento.

Embora seja mais comum entre idosos ou pessoas com alguma condição de saúde, a autocuratela pode ser feita por qualquer pessoa maior de idade, inclusive proprietários de imóveis que desejam evitar decisões futuras impostas pela Justiça sem conhecimento prévio de sua vontade.

Mesmo com o registro em cartório, a curatela ainda depende de análise judicial caso seja acionada. O Ministério Público participa do processo, e o juiz avalia se a pessoa indicada tem condições de exercer a função, o que serve como proteção contra abusos ou fraudes.

Especialistas explicam que a medida não altera a posse nem a propriedade do imóvel, mas define quem poderá representar legalmente o titular em decisões patrimoniais, como administração, contratos ou movimentações relacionadas aos bens.

Com o envelhecimento da população e o aumento do patrimônio imobiliário no país, a autocuratela passou a ser vista como uma ferramenta de planejamento patrimonial e proteção jurídica, motivo pelo qual os cartórios começaram a reforçar a orientação aos proprietários.

A recomendação é que interessados busquem um cartório de notas ou a plataforma oficial de serviços notariais eletrônicos para obter informações detalhadas antes de formalizar o procedimento.

