Deputado Antônio Gomide sofre acidente na BR-060
Assessoria confirmou ao Portal 6 que o parlamentar está consciente e orientado e será avaliado no Heana
O deputado estadual Antônio Gomide (PT) está consciente e orientado após sofrer um acidente de trânsito na BR-060, no trecho entre Anápolis e Brasília, na tarde desta segunda-feira (05).
A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria do parlamentar, que informou ainda que ele está sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passará por avaliação médica e exames.
Até o momento, não há boletim médico divulgado pelo hospital.
Gomide foi prefeito de Anápolis entre 2009 e 2014 e atualmente exerce mandato como deputado estadual. No ano passado, ele voltou a disputar a Prefeitura de Anápolis.
