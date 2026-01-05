Deputado Antônio Gomide sofre acidente na BR-060

Assessoria confirmou ao Portal 6 que o parlamentar está consciente e orientado e será avaliado no Heana

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Deputado Antônio Gomide sofre acidente na BR-060
Antônio Gomide, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) está consciente e orientado após sofrer um acidente de trânsito na BR-060, no trecho entre Anápolis e Brasília, na tarde desta segunda-feira (05).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria do parlamentar, que informou ainda que ele está sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passará por avaliação médica e exames.

Até o momento, não há boletim médico divulgado pelo hospital.

Gomide foi prefeito de Anápolis entre 2009 e 2014 e atualmente exerce mandato como deputado estadual. No ano passado, ele voltou a disputar a Prefeitura de Anápolis.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

