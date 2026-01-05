Lavar o arroz antes de cozinhar: por que os chefs recomendam e qual é o jeito certo

Hábito simples no preparo influencia diretamente a textura, o sabor e o aspecto final do arroz do dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

Hábito comum nas cozinhas brasileiras tem efeitos diferentes do que muita gente imagina (Imagem: Reprodução/ IA)

Lavar o arroz antes de levá-lo ao fogo é uma prática comum em cozinhas profissionais e segue sendo recomendada por muitos chefs. O cuidado, apesar de simples, faz diferença no resultado final do prato, especialmente na textura e na aparência dos grãos depois de prontos.

Durante o processo industrial de beneficiamento, o arroz libera amido que fica aderido à superfície dos grãos. Quando esse excesso não é removido, ele se dissolve na água do cozimento e tende a deixar o arroz mais pesado, úmido e empapado. A lavagem ajuda a reduzir esse efeito e contribui para um arroz mais soltinho.

Além do amido, a água também remove poeira e pequenos resíduos do armazenamento e do transporte. Não se trata de higienização profunda, mas de um cuidado básico de preparo, adotado como padrão de qualidade em restaurantes e cozinhas profissionais.

Nem todos os tipos de arroz, porém, exigem esse passo. O arroz branco comum e o tipo agulhinha se beneficiam bastante da lavagem. O arroz japonês também deve ser lavado, embora com mais delicadeza. Já o arroz parboilizado passa por um processo térmico antes da venda e não precisa ser lavado.

O arroz integral pode ser lavado ou não, mas a prática ajuda a eliminar impurezas externas sem impacto relevante nos nutrientes. A perda nutricional durante a lavagem é mínima, já que grande parte das vitaminas hidrossolúveis se perde no próprio beneficiamento industrial.

O jeito correto de lavar é simples. Basta colocar o arroz em uma tigela ou peneira funda, cobrir com água fria e misturar suavemente com a mão. A água esbranquiçada deve ser descartada, repetindo o processo duas ou três vezes, até que fique apenas levemente turva.

Depois disso, é importante escorrer bem antes de iniciar o cozimento. Assim, evita-se excesso de água e garante-se melhor controle do ponto. O resultado costuma ser um arroz mais leve, visualmente bonito e com sabor mais limpo, justificando por que esse hábito segue firme nas cozinhas de chefs.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!