Tempestades severas de até 55 mm acendem alerta para alagamentos em Goiás; confira previsão do tempo

Equatorial também emitiu comunicado sobre risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica durante período

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2026

Tempestade em Goiânia (Foto: Reprodução)

Tempestades com volumes de até 55 milímetros, rajadas de vento e risco de alagamentos devem marcar o cenário meteorológico em Goiás na próxima terça-feira (06), conforme aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o instituto, a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) criará um corredor de umidade, transportando o vapor d’água da Amazônia através do Brasil Central até a região Sudeste do país.

O fenômeno deve aumentar significativamente a nebulosidade em todo o estado, provocando chuvas frequentes e volumosas nos próximos dias. Devido à instabilidade, o risco de tempestades é considerado elevado.

A região Oeste deve ser a mais afetada, com acumulado de até 55 mm. A área abrange municípios como Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás.

Na sequência, aparece a região Norte, com previsão de 50 mm, incluindo cidades como Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia.

O mesmo volume é aguardado para a região Leste, que compreende municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental.

Já na região Central do estado, a expectativa é de acumulado de até 45 mm. A área inclui cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo.

No Sudoeste Goiano, onde estão municípios como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu, a previsão indica cerca de 35 mm de chuva.

Por fim, o Sul de Goiás também deve registrar o mesmo volume, abrangendo cidades como Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis.

Alerta da Equatorial

Diante do cenário, a Equatorial Goiás informou que as condições climáticas estão sendo monitoradas 24 horas por dia pelo Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária. Segundo a empresa, equipes técnicas permanecem de prontidão em todo o estado para atendimento contínuo às ocorrências.

A companhia alerta que, em situações de tempo severo, aumenta o risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente em razão da queda de árvores e do lançamento de objetos sobre a rede, o que pode provocar danos e exigir a reconstrução da infraestrutura elétrica.

A Equatorial também reforça a orientação para que a população adote cuidados. Em casos de postes caídos, cabos rompidos ou qualquer estrutura elétrica danificada, a recomendação é não se aproximar.

A orientação é manter distância, evitar contato com objetos metálicos ou áreas alagadas próximas à rede elétrica e acionar imediatamente os canais oficiais da distribuidora.

