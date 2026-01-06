A cidade do interior que supera capitais como Fortaleza, Salvador, Goiânia e Recife

Desempenho é impulsionado por uma economia diversificada, com forte presença dos setores industrial, tecnológico e de serviços

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

Salvador possui belas praias. (Foto: Reprodução)

Campinas se consolidou como uma das maiores forças econômicas do Brasil ao avançar no ranking nacional do Produto Interno Bruto.

Segundo dados divulgados pelo IBGE, o município alcançou a 11ª posição entre mais de 5.500 cidades, com um PIB de R$ 91,9 bilhões em 2023.

O resultado coloca a cidade à frente de capitais tradicionais e reforça seu protagonismo no cenário econômico nacional.

No estado de São Paulo, Campinas ocupa o quarto lugar em geração de riqueza, ficando atrás apenas da capital e de dois grandes polos industriais.

Esse desempenho é impulsionado por uma economia diversificada, com forte presença dos setores industrial, tecnológico e de serviços. A cidade responde por cerca de 0,84% de toda a produção econômica do país, índice expressivo para um município do interior.

A infraestrutura é um dos pilares desse crescimento. Campinas abriga o Aeroporto Internacional de Viracopos, referência na América Latina em transporte de cargas, além de uma malha viária estratégica que conecta importantes regiões do país.

Soma-se a isso um ecossistema robusto de inovação, com 21 instituições de ciência e tecnologia e 11 hubs voltados ao desenvolvimento de soluções avançadas.

O município também se destaca como polo nacional em pesquisas sobre inteligência artificial, Internet das Coisas e redes 6G. Essas tecnologias já são aplicadas em áreas como saúde, segurança pública e mobilidade urbana, atraindo empresas e investimentos, especialmente nos setores atacadista e de tecnologia de ponta.

Além do desempenho econômico, Campinas investe de forma consistente em educação e sustentabilidade. A cidade conta com 18 instituições de ensino superior, uma ampla rede municipal de educação básica e presença frequente em eventos internacionais.

No campo ambiental, mantém parques, bosques, unidades de conservação e mais de 640 mil árvores plantadas nos últimos anos, além de projetos de microflorestas urbanas.

Esse conjunto de fatores explica por que Campinas se consolidou como uma das cidades mais competitivas e desenvolvidas do Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!