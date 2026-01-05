Fim da escala 6×1: quando a mudança começa a valer de verdade para trabalhadores CLT no Brasil

A proposta que promete alterar a jornada de trabalho avança no Congresso, mas ainda depende de etapas decisivas para sair do papel

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Marcos Santos/ USP)

O possível fim da escala 6×1 voltou ao centro do debate nacional e tem gerado expectativa entre milhões de trabalhadores brasileiros.

O modelo, que prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso, é comum em setores como comércio, serviços e indústria, mas pode estar com os dias contados.

A proposta tem gerado grande expectativa entre trabalhadores, mas ainda enfrenta entraves legais e políticos antes de se tornar realidade.

Apesar do avanço recente no Congresso Nacional, a mudança ainda não é automática. Entender em que fase está a proposta e quando ela pode começar a valer de fato é essencial para evitar interpretações precipitadas.

Proposta da escala 4×3 avança no debate e já inspira mudanças no mercado

A escala 4×3 está associada a uma PEC que prevê a redução gradual da jornada semanal até 36 horas, sem corte de salários. Com isso, a escala 6×1 deixaria de ser o modelo padrão, abrindo espaço para jornadas mais curtas e períodos maiores de descanso.

Mesmo sem a proposta ter sido aprovada, algumas empresas no Brasil já começaram a adotar a semana de quatro dias de trabalho. Em muitos casos, a mudança ocorre por decisão interna ou por meio de acordos coletivos, como forma de melhorar a qualidade de vida dos funcionários, reduzir afastamentos e aumentar a produtividade.

No Congresso, a proposta ainda precisa ser votada em dois turnos no Senado Federal e em dois turnos na Câmara dos Deputados. Somente após a aprovação e promulgação é que a mudança passaria a ter força de lei.

Além disso, o texto prevê um período de transição, que começa no ano seguinte à promulgação da emenda, com redução progressiva da carga horária. Por isso, mesmo que a PEC avance, a adoção obrigatória da escala 4×3 não aconteceria de forma imediata.

Enquanto a regra não muda, a escala 6×1 segue válida no país. A diferença é que, agora, parte do mercado já começa a testar novos modelos de jornada, antecipando um debate que pode transformar a rotina de trabalho dos brasileiros nos próximos anos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!