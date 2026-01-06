Em nova aposta, grupo que investiu R$ 13 milhões na Mega da Virada arrisca R$ 600 mil na Lotofácil

Participantes faturaram R$ 1,2 milhão no Ano Novo, mas parte desse prêmio irá para as cartelas

Natália Sezil - 06 de janeiro de 2026

Grupo organizado pelo sargento Glaciel Andrade arrisca R$ 600 mil na Lotofácil. (Foto: Reprodução e Agência Brasil)

O grupo que repercutiu após apostar R$ 13 milhões na Mega da Virada prepara uma nova aposta com valores altos. Os palpites da vez somam quase R$ 600 mil e miram a Lotofácil desta terça-feira (06), que sorteia R$ 7,5 milhões.

Os participantes chegaram a investir parte do prêmio de R$ 1,2 milhão conquistado na Mega da Virada. Segundo o sargento Glaciel Andrade, que organiza o grupo, serão 10 jogos de 20 números.

Com tantas dezenas escolhidas, cada cartela chega a custar R$ 54.264, cada. Os apostadores também arriscam jogos de 18 e 19 números, pelos valores de R$ 2.856 e R$ 13.566.

São aproximadamente 2.300 pessoas arriscando a sorte desta vez – das quais 1.700 já participaram da Mega da Virada.

Glaciel explicou ao G1 como vai funcionar: “Nós temos grupos chamados de hunters, que significa ‘caçadores’. Cada grupo tem apenas quatro pessoas e elas pagam um jogo de 20 números sozinhas, sendo que cada um paga R$ 13.566 por cota”.

Segundo o sargento, a repercussão dos jogos fez com que a procura pelo grupo aumentasse bastante. A lista de espera, atualmente, tem quase 5 mil usuários.

Em tempo

O grupo de Cachoeira Alta, na região Sul de Goiás, existe há 13 anos. Em 2025, eles se organizaram em três sub-grupos para realizar apostas de 20 dezenas. Foram 57 cartelas, que somaram R$ 13 milhões.

Para conseguir arrecadar um valor tão alto, os participantes começam a pagar no começo do ano, em parcelas de R$ 160 e R$ 190.

Eles não cravaram os seis números, mas acertaram dez quinas e mais de 220 quadras. Faturaram aproximadamente R$ 1,2 milhão, muito abaixo do total investido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!