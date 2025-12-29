Grupo goiano investe R$ 13 milhões em apostas na Mega da Virada que vai pagar R$ 1 bilhão

Apostadores são de vários estados, incluindo de outros países, que estão na expectativa do sorteio na loteria na quarta-feira (31)

Paulo Roberto Belém - 29 de dezembro de 2025

Grupo optou por registrar jogos marcando 20 dezenas, custando R$ 232,5 mil cada. (Foto: Reprodução)

Se ainda não tiver registrado a aposta na Mega da Virada da quarta-feira (31), que custa R$ 6 uma aposta simples, você teria coragem de investir R$ 232,5 mil em apenas uma aposta da loteria?

Desembolsando esse valor, está o grupo organizador de um bolão em Cachoeira Alta, Sul de Goiás, liderado por um sargento da Polícia Militar (PM).

O organizador, Glaciel Andrade, contou ao G1 que foram organizados três grupos com apostas registradas com 20 dezenas, em cada cartela, o que aumenta o valor da aposta, porque as chances também são aumentadas. Até o momento, 57 jogos foram registrados ao custo dos R$ 13 milhões.

Os grupos são: Jogo Milhão – Cota de R$ 2.280; Super Bolão – Cota de R$ 1.956 e Amigos Sargento Glaciel – Cota de R$ 900.

De acordo com o portal, cada um dos grupos tem números diferentes de apostadores e de valor para as cotas.

Segundo Glaciel, o Jogo do Milhão, por exemplo, tem cerca de mil cotas registradas, e alguns jogos ainda serão registrados antes do sorteio, no dia 31 de dezembro.

“A gente começa a pagar parcelado do início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, chega no final do ano e está tudo quitado”, disse ao G1.

O sargento destacou que os bolões têm apostadores de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Paraná e ainda participantes que moram em outros países como Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Portugal.

De acordo com Glaciel, se o grupo acertar os seis números, cada participante pode receber entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões, além de ganhos extras com quinas e quadras em jogos de 20 números.

Animando-os ainda mais, é o fato de eles acumulares um histórico expressivo de prêmios: na última Mega da Virada, obteve 10 quinas e 222 quadras, somando R$ 1,2 milhão.

Em 13 anos, os ganhos chegam a cerca de R$ 15 milhões, incluindo concursos especiais como a Lotofácil da Independência.

O prêmio mais recente foi de R$ 4,9 milhões neste ano, e cerca de 70% dos participantes mantêm a aposta ano após ano.