IFG está com inscrições abertas para curso de especialização gratuito a distância

Formação é em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2026

Fachada do IFG de Senador Canedo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Senador Canedo)

Última semana para quem está com a intenção de dar um “up” na carreira educacional através de uma especialização, porque se encerram em breve as inscrições para um curso de pós-graduação do Instituto Federal de Educação (IFG),

Ao todo, são 130 vagas de aprofundamento destinadas à extensão em Educação Física Escolar, distribuídas igualmente entre os polos Cavalcante, Posse, Cidade de Goiás, Formosa e Senador Canedo.

A formação é totalmente gratuita e ofertada na modalidade EAD, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

As inscrições podem ser feitas de forma on-line e gratuitamente até o dia 12 de janeiro via internet, pelo endereço eletrônico, que pode ser acessado clicando aqui.

É preciso seguir até à seção das seleções em andamento da Educação a Distância (EaD).

Os candidatos precisam, além de preencher a ficha de inscrição, fazer o upload da documentação exigida no edital por meio do link específico, na página de inscrição, enviando a comprovação de conclusão de curso de graduação e demais documentos.

O processo de seleção será realizado por meio de análise curricular e da comprovação da experiência. O curso terá início no primeiro semestre de 2026 e duração de 12 meses, com previsão de início em março de 2026 e término em março de 2027.

Os encontros síncronos acontecerão prioritariamente aos sábados, via webconferência. Não haverá encontros presenciais.

Acesse o edital para mais detalhes, clicando aqui.

