Pesquisas associam fatores como estímulos iniciais, clima e rotina escolar ao desempenho cognitivo de pessoas nascidas em determinados meses

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

A relação entre mês de nascimento e inteligência sempre despertou curiosidade — e pesquisas recentes reforçam que a época do ano em que uma pessoa nasce pode estar associada a pequenas vantagens no desenvolvimento cognitivo.

O fator não é determinante, mas condições ambientais e sociais nos primeiros anos de vida ajudam a explicar o padrão observado por pesquisadores.

De acordo com análises baseadas em grandes bases populacionais, pessoas nascidas entre setembro e fevereiro aparecem com mais frequência em grupos com melhores resultados acadêmicos e cognitivos.

Pessoas mais inteligentes costumam nascer nestes 6 meses, diz estudo

1 – Setembro

Nascidos em setembro costumam se beneficiar do efeito do calendário escolar.

Em muitos países, essas crianças são as mais velhas da turma, o que garante vantagem inicial de maturidade cognitiva, emocional e social — algo que pode se refletir no desempenho ao longo dos anos.

2 – Outubro

Outubro segue o mesmo padrão de setembro. Além da maturidade escolar, pesquisadores destacam que os primeiros meses de vida ocorrem em períodos de clima mais ameno, o que favorece estímulos externos, interação social e rotina mais ativa.

3 – Novembro

Pessoas nascidas em novembro costumam passar os primeiros meses de desenvolvimento em fases com maior exposição à luz solar, o que contribui para níveis adequados de vitamina D — nutriente ligado ao desenvolvimento do cérebro e das funções cognitivas.

4 – Dezembro

Dezembro aparece frequentemente em estudos por unir dois fatores: exposição solar nos primeiros meses de vida e vantagem relativa de idade no ambiente escolar.

A combinação pode favorecer habilidades como linguagem, memória e raciocínio lógico na infância.

5 – Janeiro

Nascidos em janeiro tendem a iniciar a vida escolar com maior idade em relação aos colegas, o que pode resultar em melhor desempenho acadêmico inicial.

Além disso, os primeiros meses coincidem com períodos de maior atividade familiar e social, favorecendo estímulos precoces.

6 – Fevereiro

Fevereiro fecha a lista dos meses mais associados ao padrão observado nos estudos.

Assim como janeiro, o mês reúne vantagens ligadas ao calendário escolar e a um início de vida em ambientes mais iluminados e ativos, o que pode impactar positivamente o desenvolvimento cognitivo.

Especialistas reforçam que inteligência não é definida pelo mês de nascimento. Genética, estímulos familiares, acesso à educação, alimentação e contexto social continuam sendo fatores muito mais decisivos.

O mês em que a pessoa nasce pode influenciar estatisticamente, mas não determina capacidades individuais.

Em outras palavras, nascer em um desses seis meses pode oferecer condições iniciais levemente favoráveis — mas o verdadeiro desenvolvimento da inteligência acontece ao longo da vida, com oportunidades, aprendizado e experiências.

