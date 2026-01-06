Sobrou pão de queijo? Truque simples transforma em “torradinhas” crocantes

Basta fatiar bem fininho e levar ao forno a 180°C: o pão de queijo vira snack perfeito para o café da manhã e evita desperdício

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Sabe aquele pão de queijo que sobrou do café e, no dia seguinte, já não está tão macio? Em vez de deixar endurecer de vez ou acabar indo para o lixo, dá para transformar a sobra em um petisco viciante — e com cara de coisa “gourmet” — usando um truque simples que muita gente ainda não conhece.

A ideia é basicamente mudar a textura: o pão de queijo sai do lugar de “pãozinho do café” e vira torradinha crocante, perfeita para beliscar ou acompanhar geleias, patês e até um cafezinho passado na hora.

No vídeo, o passo a passo é direto e sem segredo: o resultado são fatias douradas e super crocantes.

O primeiro ponto é cortar o pão de queijo em fatias bem fininhas. Quanto mais finas as lâminas, mais fácil elas ficam sequinhas e estaladiças no forno.

Depois, é só espalhar essas fatias em uma assadeira, sem amontoar, para que o calor circule e deixe tudo uniforme.

Em seguida, leve ao forno a 180°C até as fatias ficarem douradas e crocantes. O tempo pode variar conforme a espessura dos cortes e a potência do forno, então a dica é observar: quando começar a ganhar cor e ficar sequinho, está pronto.

O resultado é aquele tipo de snack que some rápido da tigela. No vídeo, a sugestão é servir no café da manhã, mas a “torradinha” também funciona como lanche da tarde e até como acompanhamento para pastinhas e antepastos.

Além de prático, o truque tem um bônus importante: reduz desperdício e dá uma nova vida ao que iria ficar esquecido na cozinha.

Se você costuma fazer pão de queijo em quantidade — ou sempre acaba sobrando — essa é uma forma fácil de aproveitar tudo até o fim, com muito mais sabor.

