Sobrou pão de queijo? Truque simples transforma em “torradinhas” crocantes
Basta fatiar bem fininho e levar ao forno a 180°C: o pão de queijo vira snack perfeito para o café da manhã e evita desperdício
Sabe aquele pão de queijo que sobrou do café e, no dia seguinte, já não está tão macio? Em vez de deixar endurecer de vez ou acabar indo para o lixo, dá para transformar a sobra em um petisco viciante — e com cara de coisa “gourmet” — usando um truque simples que muita gente ainda não conhece.
A ideia é basicamente mudar a textura: o pão de queijo sai do lugar de “pãozinho do café” e vira torradinha crocante, perfeita para beliscar ou acompanhar geleias, patês e até um cafezinho passado na hora.
No vídeo, o passo a passo é direto e sem segredo: o resultado são fatias douradas e super crocantes.
O primeiro ponto é cortar o pão de queijo em fatias bem fininhas. Quanto mais finas as lâminas, mais fácil elas ficam sequinhas e estaladiças no forno.
Depois, é só espalhar essas fatias em uma assadeira, sem amontoar, para que o calor circule e deixe tudo uniforme.
Em seguida, leve ao forno a 180°C até as fatias ficarem douradas e crocantes. O tempo pode variar conforme a espessura dos cortes e a potência do forno, então a dica é observar: quando começar a ganhar cor e ficar sequinho, está pronto.
O resultado é aquele tipo de snack que some rápido da tigela. No vídeo, a sugestão é servir no café da manhã, mas a “torradinha” também funciona como lanche da tarde e até como acompanhamento para pastinhas e antepastos.
Além de prático, o truque tem um bônus importante: reduz desperdício e dá uma nova vida ao que iria ficar esquecido na cozinha.
Se você costuma fazer pão de queijo em quantidade — ou sempre acaba sobrando — essa é uma forma fácil de aproveitar tudo até o fim, com muito mais sabor.
