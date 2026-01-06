Truque simples para manter o fogão limpo por mais tempo

Com um hábito rápido após o uso e uma camada protetora fácil de aplicar, dá para reduzir gordura e manchas no dia a dia

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Manter o fogão limpo parece uma missão impossível para muita gente: basta uma fritura ou um molho mais encorpado para surgirem respingos, crostas e aquela gordura que “gruda” e dá trabalho depois.

A boa notícia é que existe um truque simples — e bem mais eficiente do que limpar só quando a sujeira já endureceu — para deixar o fogão impecável por mais tempo.

A estratégia não depende de produto caro nem de técnica mirabolante. O segredo está em criar uma proteção leve nas áreas que mais sujam e adotar um hábito rápido logo após cozinhar, quando a sujeira ainda está “fresca” e sai com facilidade.

O truque que muda tudo: proteção + limpeza imediata (em 2 minutos)

A forma mais prática de manter o fogão limpo é combinar duas ações:

Forrar e proteger a área ao redor das bocas

Use papel-alumínio ou protetores próprios para fogão (aqueles discos/folhas resistentes ao calor) nas partes onde caem respingos com frequência.

Isso evita que gordura e restos de comida grudem diretamente na mesa do fogão.

Passar um pano úmido com detergente assim que terminar de usar

Espere o fogão esfriar e faça uma limpeza rápida com pano macio + água morna + algumas gotas de detergente.

Esse passo leva poucos minutos e impede que o respingo vire crosta.

O resultado é simples: você limpa “no começo” e não “no desespero”.

Por que funciona tão bem?

O fogão suja mais por dois motivos: gordura e calor. Quando a sujeira seca e “cozinha” na superfície, ela gruda com muito mais força. Se você faz uma limpeza rápida antes disso acontecer, o trabalho cai pela metade — e, muitas vezes, nem precisa esfregar.

Além disso, ao proteger a área com forro, você reduz drasticamente o contato direto da sujeira com o fogão. Na prática, você só troca o protetor e pronto.

Como aplicar do jeito certo (sem erro)

– Nunca cubra saídas de ventilação do fogão.

– Não tampe os queimadores e não encoste o forro na chama.

– Se usar papel-alumínio, mantenha-o bem ajustado e firme, sem sobras soltas.

– Para fogões de vidro (cooktop), prefira protetores adequados e panos macios para evitar riscos.

Dicas extras para o fogão ficar limpo por mais tempo

– Use tampa nas panelas para reduzir respingos.

– Evite cozinhar com chama alta quando não precisa — além de gastar mais gás, respinga mais.

– Se derramar algo, limpe assim que esfriar (não espere o dia seguinte).

– Para gordura pesada, água morna e detergente resolvem na maioria dos casos.

– Faça uma limpeza mais completa 1 vez por semana para não acumular.

O que evitar para não estragar o fogão

Alguns erros comuns podem “detonar” o acabamento e ainda piorar a sujeira com o tempo:

– Palha de aço em superfícies delicadas (pode riscar e manchar)

– Produtos muito abrasivos usados com frequência

– Deixar gordura acumulada por muitos dias

– Jogar água no fogão quente (risco de choque térmico e manchas)

No fim, o truque é menos sobre força e mais sobre rotina: proteger o que suja mais e limpar rápido após o uso. Com isso, o fogão passa mais tempo com cara de novo — e você ganha tempo, menos esforço e uma cozinha sempre apresentável.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!