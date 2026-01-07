Família pede ajuda para trazer corpo de goiano que morreu em Paris

Parentes de Leonardo José Santana tenta arrecadar R$ 44 mil para realizar o traslado

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2026

Goiano Leonardo José Santana morreu aos 31 anos. (Foto: Reprodução/Vakinha)

O goiano Leonardo José Santana, de 31 anos, morreu nesta terça-feira (06) em Paris, capital da França – agora, familiares pedem ajuda para trazer o corpo ao Brasil.

Natural de Iaciara, no Nordeste do estado, a família precisa arrecadar R$ 44 mil para alcançar o objetivo. Luana Ferreira, irmã de Leonardo, contou ao O Popular que ele morava no país europeu há quase três anos, trabalhando em um hotel.

A informação que os parentes têm é de que o goiano tinha úlcera e sofria com feridas no estômago. Ultimamente, ele estaria sentido dores e vomitando. Em certo momento, teria entrado no banheiro e “não saiu mais”.

A hipótese ainda deve ser confirmada por autópsia. A previsão é de que o corpo seja liberado até a próxima segunda-feira (12).

O traslado, segundo a família, vai custar € 7 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 44 mil. Para alcançar este valor, foi criada uma vaquinha online, que tenta arrecadar R$ 30 mil.

A diferença do valor é explicada na descrição: “atualmente, há uma vaquinha em euros, uma em libras e uma em reais, criadas para facilitar a contribuição de todos”. A página também descreve o goiano.

“Leonardo era um menino querido por todos que cruzavam o seu caminho. Quem o conhecia logo se encantava com seu bom humor, sua alegria contagiante e sua forma leve de viver. Sempre cheio de vida, sonhos e planos para o futuro”, diz.

Quem desejar ajudar também pode utilizar a chave Pix [email protected].

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!